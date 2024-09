Addio a Enzo Durante: un pezzo di storia della pizza astigiana se ne va

Le città di Asti e Senise piangono la scomparsa di Vincenzo “Enzo” Durante, all’età di 61 anni. Una figura storica della ristorazione locale, che con i fratelli Nicola e Pasquale ha rivoluzionato il modo di gustare la pizza ad Asti e non solo.

Nato a Senise e arrivato ad Asti in giovane età, Enzo Durante ha legato indissolubilmente il suo nome alla pizzeria Savona, rilevata nel 1980. Ma è con l’apertura della “Savona 2” in via Massimo d’Azeglio, nel 1983, che ha segnato una vera e propria svolta. Questa pizzeria, una delle prime in Italia a proporre il servizio d’asporto, ha democratizzato la pizza, rendendola un piatto da gustare ovunque e in ogni momento.

Negli anni successivi, la famiglia Durante ha continuato a innovare, lanciando nel 1995 la formula della pizza al taglio con “Pizza Go Go” in corso Matteotti. Un format di successo che si è rapidamente diffuso in tutto il territorio astigiano e oltre. Nel 2011, alcuni locali sono stati ribattezzati “Hasta la Pizza”, affidati alle cure delle figlie Lucia e Valentina, che portano avanti con passione l’eredità paterna.

Enzo Durante non era solo un pizzaiolo, ma un vero e proprio pioniere. Ha intuito prima di molti le potenzialità della pizza da asporto e al taglio, anticipando i trend del mercato e soddisfando i gusti di una clientela sempre più esigente. La sua capacità di innovare, unita alla sua passione per la cucina, lo hanno reso un punto di riferimento per tutti gli appassionati di pizza.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità astigiana e Senise. Tanti i messaggi di affetto e stima rivolti alla famiglia Durante. “Mio padre era un uomo generoso e appassionato del suo lavoro”, ha dichiarato Valentina Durante. “Ci mancherà la sua risata, la sua energia e la sua voglia di fare”.

Per rendere omaggio a Enzo Durante, oggi pomeriggio, alle ore 17.30, si terrà un rosario presso la chiesa di San Secondo. I funerali si svolgeranno domani, martedì 1 ottobre, alle ore 15.30, presso la chiesa di San Francesco a Senise, il paese dove Enzo è nato e cresciuto.

Anche se Enzo Durante non c’è più, la sua eredità continua a vivere attraverso le pizzerie della famiglia e attraverso tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzare le sue creazioni. La sua storia è un esempio di come la passione, l’innovazione e la dedizione possano trasformare una semplice pizza in un’icona della gastronomia italiana.

Tutta la redazione di Radio Senise Centrale si stringe al dolore cha ha colpito la famiglia.