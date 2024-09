Mostra-Museo Vlad Tepes (Dracula) ad Acerenza: avviata la fase due del Progetto

A due mesi e mezzo dell’inaugurazione ad Acerenza (Palazzo Glinni) della Mostra-Museo “Dimensione Europea di Vlad Tepes (Dracula)” i promotori sono già proiettati alla fase due con l’apertura della biblioteca storica e la proiezione del primo filmato sulla storia di Vlad Tepes.

Il primo bilancio di apertura estiva è positivo per numero di visitatori e per interesse suscitato. Tra i visitatori, Teo Mammuccari, arrivato ad Acerenza per girare una puntata del suo nuovo programma tv “Lo spaesato” che si è mostrato particolarmente incuriosito della Mostra-Museo ed ha ottenuto dal sindaco Scattone la cittadinanza onoraria di Acerenza (la madre è di Acerenza).

Attesa per il film che sarà proiettato nella sala multimediale del nuovo attrattore acheruntino.

Il progetto culturale “Sulle orme di Dracula in Europa” – sostenuto da Palazzo Italia, Associazione Lucani nei Balcani, Famiglia Glinni – è condiviso dal Ministero Cultura della Romania e da studiosi ed amministratori locali ed è attuato in collaborazione con l’ Associazione culturale Mihai Viteazu Prahova , presieduta da Mircea Cosma, e l’Associazione Rumeni in Italia.

La prima parte del film è stato di recente proiettato a Bologna alla presenza di Radu Cosma direttore del dipartimento governativo dei rumeni all’estero, autorità nazionali ed italiane, Delegazione Smv Ploiesti (presidente Mircia Cosma, Alina Ene , Diana Petrescu), Giusy Bladi (turisti per caso), Raffaele Glinni, autori della produzione.

Come sottolinea il Presidente di Palazzo Italia Giovanni Baldantoni il film è la conferma storica del legame di Maria Balsa figlia di Dracula ed Acerenza che viene ricostruito sulla base di documentazioni.

Con il progetto si intende raccontare ai turisti ed ai visitatori di Acerenza la storia ed il legame tra Acerenza ed il discusso conte Rumeno attraverso il racconto fatto dallo stesso Conte che tornerà a rivivere attraverso proiezioni tridimensionali.

La voce del Conte Dracula sarà affidata al regista ed attore lucano Pino Quartana mentre quella della figlia Maria sarà di una famosissima attrice Rumena.

L’attrattore turistico-culturale di Acerenza – sottolinea Baldantoni – sta già dimostrando ricadute dirette nelle relazioni culturali ed economiche tra Italia e Romania ed anche altri Paesi Balcanici.

Sono certo che incrementerà i flussi turistici perchè in tutti i Balcani c’è grande interesse per Vlad Tepes e favorirà le imprese italiane già numerose in Romania per prodotti alimentari e per altri settori.

La seconda fase del progetto prenderà il via sabato 5 ottobre. E’ prevista la partecipazione del Prefetto di Prahova ed altre Autorita’ Rumene, Sindaci ed imprenditori .

Una nuova missione culturale ed istituzionale con ricadute per l’economia locale.

Quindi la proiezione del nuovo film realizzato da Per Caso srl ( Maurizia Giusti ) ed SMV Ploiesti sulla vita di Vlad Tepes.

Per le Associazioni Lucani nei Balcani e Romeni in Italia, la famiglia Glinni è l’occasione per confermare l’impegno a favore del Borgo di Acerenza che avanza sempre di piu’ tra ”le mete di interesse turistico” , grazie alla dinamicita’ dell’Amministrazione Comunale , della Proloco di Acerenza, ed anche grazie alla valorizzazione di ”tesori nascosti” .