Futsal Senise, il punto sul pre campionato di Cosmiano Cataldo (dirigente)

La stagione 2024-25 del Futsal Senise è iniziata tra allenamenti e primi test con i ragazzi che si preparano sotto gli ordini del tecnico Nicola Masiello. A tracciare un primo punto sul pre campionato dei bianconeri è il Dirigente Cosmiano Cataldo: “Inizio nel dire che quest’anno sarà davvero dura. Il girone F di Lazio e Campania ci ha danneggiato non solo da un punto di vista logistico ed economico ma soprattutto tecnico. Avevamo una squadra pronta a giugno che purtroppo non abbiamo avuto modo di confermare. Perciò ci siamo riadattati tra mille difficoltà ed ora abbiamo tre pilastri fondamentali e tanti giovani di prospettiva. Di contro è una situazione nuova ma allo stesso tempo molto stimolante. Volevo ringraziare di cuore chi in passato ha vestito con onore questi colori, con un cenno particolare a Manuel D’Amelio al quale va tutta la mia stima e gratitudine. Squadra nuova e rinnovata, con tre certezze di categoria che rispondono ai nomi di Di Pinto, Grandinetti e la new entry Boschiggia oltre ai vari interessanti giovani. La ciliegina sulla torta rimane il tecnico Masiello: le nostre speranze di ottenere l’obiettivo sono soprattutto riposte su di lui”.

L’OBIETTIVO: “L’obiettivo è sempre quello della salvezza. Ovviamente la crescita dei più giovani e il rinnovato coinvolgimento del territorio senisese, in generale, fa da corollario al risultato puramente sportivo”.

IL CAMPIONATO: “Il girone è il più difficile in assoluto. Più della metà delle squadre ha ambizioni altissime. Ci aspettano campi “caldi” e trasferte non indifferenti. Detto ciò, ci faremo comunque trovare pronti. In casa ci giocheremo maggiormente le nostre possibilità di salvezza. Sarà bellissimo”.

MESSAGGIO: “Ai tifosi, sostenitori di ogni tipo o semplici appassionati, mi verrebbe da dire di seguirci con estremo entusiasmo in quest’avventura. Le difficoltà ci saranno ma affrontare squadre così attrezzate di territori anche molto lontani, ci deve dare quello stimolo in più per raggiungere, tutti insieme, l’obiettivo preposto. Ci sarà da divertirsi”.