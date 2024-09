Basilicata Stellantis, Consiglio straordinario il 22 ottobre

“Su proposta dei consiglieri di minoranza e cogliendo la sensibilità dei colleghi di maggioranza, la conferenza dei capigruppo presieduta dal Presidente Marcello Pittella, ha calendarizzato per il 22 ottobre la seduta straordinaria di Consiglio regionale sulla crisi ‘Stellantis e Indotto’. Lo annuncia la minoranza in Consiglio regionale in una nota stampa.

“Il Consiglio – prosegue la nota – si svolgerà a seguito della comunicazione del Governo regionale, dopo lo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali per il 18 ottobre. Prima del dibattito consiliare le rappresentanze del mondo del lavoro e delle imprese saranno ascoltate nella terza commissione consiliare”.

“Sottolineiamo che il Consiglio regionale del 22 ottobre su ‘Stellantis ed Indotto’ – proseguono i consiglieri di opposizione -si colloca successivamente alla ‘sessione comunitaria’ che sta valutando l’andamento della programmazione 2014/2020 e gli indirizzi di quella 2021/2027, e precede il Consiglio del 29 ottobre che la conferenza dei capigruppo all’unanimità, ha indicato, nel rispetto dell’articolo 45 dello Statuto regionale, per la definizione degli indirizzi per la redazione del Piano Strategico regionale. Un mese di ottobre rilevante per alimentare un confronto e definire indicazioni per il futuro della Basilicata”.

“La nostra iniziativa politica ed istituzionale – concludono gli esponenti della minoranza – nella consapevolezza e nel rispetto dei ruoli assegnati dagli elettori alla maggioranza e alla minoranza, sta mettendo al centro dell’agenda del Governo Bardi temi rilevanti, incalzando e proponendo, come sanità, università, questione petrolifera, deposito scorie nucleari, emergenza idrica, etc…”