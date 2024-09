Viabilità, riapre oggi il viadotto Camardà

“Come preannunciato, riapre oggi al traffico il viadotto Camardà in direzione Potenza, sul Raccordo autostradale 5 ‘Sicignano-Potenza’. Ringrazio l’Anas per aver rispettato la road map indicata a fine luglio durante un tavolo tecnico presso il Dipartimento Infrastrutture”.

Lo dichiara Pasquale Pepe, vicepresidente e assessore alle Infrastrutture, Reti idriche, Trasporti e Protezione civile della Regione Basilicata.

L’apertura, in una prima fase, riguarderà la corsia di marcia in direzione Potenza, per poter rimuovere il bypass permanente al chilometro 17+800 e consentire, entro la prima decade di ottobre, l’apertura in configurazione definitiva dal chilometro 16+900 al chilometro 20+000 di entrambe le carreggiate.

Con questo intervento, costato circa 5 milioni di euro, sono stati demoliti i cosiddetti impalcati del viadotto, cioè le strutture di sostegno della sede stradale del ponte, che sono stati ricostruiti con tecniche più moderne.

“Comunicheremo progressivamente il termine degli altri cantieri aperti – ha spiegato Pepe – per darne conto ai lucani che ne beneficeranno in termini di fluidità del traffico e maggior comfort negli spostamenti”.