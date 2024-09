Sbarca in Italia Galaxy Ring, traccia le attività di salute

Dopo l’arrivo in alcuni paesi europei, come Francia e Germania, il Galaxy Ring approda anche nei negozi italiani.

Dal 25 settembre sarà possibile acquistare l’anello connesso di Samsung nei negozi fisici e online.

Samsung intende posizionare il Ring non solo come strumento di tracciamento del benessere ma una vera e propria estensione dello smartphone.

A tal proposito, con l’anello al dito è possibile disattivare la sveglia sul telefono Galaxy abbinato oppure scattare una foto.

Diversi i sensori a bordo, da quello per la temperatura cutanea alla rilevazione dei parametri biologici e l’accelerometro per rilevare l’attività. Tutti dati che verranno incrociati da Galaxy AI, l’intelligenza artificiale del gruppo, per fornire consigli di salute sull’app Health di Samsung.

“Galaxy Ring incarna la nostra visione di un futuro in cui la tecnologia si fonde perfettamente con la vita quotidiana per promuovere il benessere attraverso un approccio olistico” ha dichiarato Nicolò Bellorini, Vice President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics Italia.

La modalità di acquisto è particolare. Come spiega Samsung, le misure dei Galaxy Ring possono essere diverse da quelle dei normali anelli: al momento dell’acquisto, il kit di misurazione che si riceverà a casa aiuterà il consumatore a individuare quella giusta.

“Scegli una misura tra i 9 anelli campione disponibili e indossala per più di 24 ore per assicurarti che sia comoda. Una volta presa la decisione, completa il tuo ordine” spiega l’azienda.

Il prezzo, di 449 euro, è in linea con quello di altri paesi europei. Tre le colorazioni disponibili: nero, grigio e oro, con resistenza all’acqua e una batteria promessa di una settimana.

Il sito di esperti iFixit, ha definito l’accessorio una “tecnologia usa e getta”, considerando i 400 cicli massimi di ricarica e dunque un periodo medio di utilizzo di circa due anni, dopo dei quali riparare o sostituire la batteria dell’anello diventa difficile.

