XCAT World Championship Marina di Pisticci

Marina di Pisticci, 24 settembre 2024 – Presentata oggi, presso la Casa BCC di Potenza, la seconda tappa italiana dell’XCAT World Championship 2024, la competizione di motonautica più spettacolari al mondo.

Dal 26 al 29 settembre, la splendida cornice del Porto degli Argonauti di Marina di Pisticci ospiterà l’evento che vedrà protagonisti 10 team provenienti da diverse nazioni e continenti, pronti a sfidarsi con potenti imbarcazioni XCAT.

Questa tappa rappresenta la terza delle cinque previste per l’anno, dopo quelle in Europa e prima della fase conclusiva che si terrà a Hammam, in Arabia Saudita, e a Dubai. La presenza del Victory Team di Dubai segna il ritorno di un’icona della motonautica.

Durante la conferenza stampa, i relatori hanno sottolineato l’importanza dell’evento per la valorizzazione del territorio lucano e per il turismo internazionale.

Dichiarazioni degli intervenuti:

Sebastiano Pellecchia, Direttore Sportivo UIM, ha dichiarato:

“Anche quest’anno, la terza tappa italiana dell’XCAT World Championship si inserisce a pieno titolo in questa prestigiosa gara. Ci sono 10 team partecipanti di diverse nazioni, aumentati rispetto allo scorso anno, con il ritorno del Victory Team di Dubai, storico team della motonautica. Le imbarcazioni si sfideranno nel Porto degli Argonauti fino a domenica 29 settembre 2024.”

Rosario Meo, Comandante della Capitaneria di Porto di Taranto, ha evidenziato:

“Questi eventi si costruiscono grazie alla sinergia tra enti privati, pubblici e sportivi. Anche quest’anno, la Guardia Costiera garantirà la sicurezza dell’evento, con mezzi e uomini a disposizione per tutelare il regolare svolgimento della manifestazione, oltre a valorizzare uno dei mari più belli d’Italia.”

Giorgio Costantino, Direttore generale BCC Basilicata, ha aggiunto:

“Il Campionato XCAT rappresenta una vetrina straordinaria per la nostra regione e per il Metapontino. La visibilità ottenuta nei Paesi arabi e l’afflusso turistico generato sono un’opportunità per il territorio. Come banca del territorio, ci impegniamo a valorizzare ulteriormente le bellezze locali e a sostenere il turismo internazionale.”

Antonio Perretti, Presidente Consulbrokers, ha commentato:

“Siamo convinti che questa iniziativa abbia una forte valenza internazionale, che la rende particolarmente attrattiva per il nostro territorio. Il successo della scorsa edizione dimostra l’importanza di eventi come questo per la regione.”

Antonio Altomonte, Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, ha concluso:

“Siamo lieti di sostenere una manifestazione di tale rilevanza, che concilia la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali del nostro territorio, integrando perfettamente tutela ambientale ed eventi di caratura internazionale.”

L’appuntamento è quindi fissato per il 26 settembre 2024, per assistere a una delle più avvincenti competizioni di motonautica offshore al mondo.