Puccini Forever giovedì 26 settembre concerto a Matera dell’ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

In programma giovedì 26 settembre con inizio alle 20:30 all’Auditorium Raffaele Gervasio – in piazza San Francesco d’Assisi a Matera – il concerto Puccini forever. Sul podio a dirigere l’Orchestra il Maestro Daniele Agiman, grande esperto della musica pucciniana.

Le parti cantante sono affidate a Valentina Boi soprano e Ugo Tarquini tenore, due cantanti che calcano i palcoscenici più importanti del mondo proprio eseguendo le arie ed opere più famose di Puccini. Valentina Boi e Ugo Tarquini, accompagnati dall’Orchestra Sinfonica di Matera, porteranno in scena alcuni dei personaggi resi celebri e immortali dalle note di Puccini come Mimì e Rodolfo, Tosca e Mario Cavaradossi, Manon e Des Grieux e infine Cio Cio-san e Pinkerton.

“Puccini forever, dopo il concerto che ha inaugurato la stagione sinfonica autunnale 2024 il 7 settembre e il concerto in collaborazione con il Fadiesis Accordion Festival del 14 settembre – afferma il Direttore artistico Saverio Vizziello – metterà in luce la capacità dell’Orchestra Sinfonica di Matera di affrontare oltre alla musica sinfonica anche quella operistica, in attesa di un Teatro a Matera nel quale poter finalmente allestire una stagione lirica degna di una città Capitale Europea della Cultura e Patrimonio dell’Umanità”.

E’ possibile acquistare l’abbonamento per 8 concerti a 50 euro. Per gli studenti l’abbonamento è di 30 euro.

Si possono acquistare gli abbonamenti o i singoli titoli d’ingresso in prevendita alla biglietteria del Cineteatro Comunale Gerardo Guerrieri, in piazza Vittorio Veneto, 23 a Matera aperta tutti i giorni dalle 18 alle 21. O recandosi alla Cartolibreria Montemurro, in via delle Beccherie, 69 a Matera.