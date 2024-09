Basilicata in Consiglio Regionale,interrogazioni su viabilità, Stellantis, concessioni

Il Consiglio regionale della Basilicata, riunitosi in mattinata, ha proseguito i lavori nel pomeriggio, presieduti prima dal vicepresidente Chiorazzo (Bcc) e poi dal Presidente Pittella (Azione), con l’attività ispettiva.

All’attenzione dell’aula, in apertura, due interrogazioni del consigliere regionale Cifarelli (Pd). La prima relativa a: “Disagi collegamenti ferroviari Ferrovie Appulo Lucane. Citta di Matera”, per conoscere “quali iniziative si intendono intraprendere, da parte del Governo regionale, con i vertici di Ferrovie Appulo Lucane al fine di verificare la situazione del trasporto ferroviario FAL per e da la Città di Matera ed attenuare i disagi per i viaggiatori; le iniziative progettuali finanziate dalla Regione Basilicata relative alle infrastrutture per la Città di Matera (strade, treni, metropolitana leggera ecc) ed il loro stato dell’arte”.

La seconda interrogazione “Strada Statale 407 ‘Basentana’. Lavori di messa in sicurezza” per conoscere, dal Presidente della Giunta e dall’assessore al ramo, qual è “lo stato dell’arte degli interventi di ammodernamento e messa in sicurezza della S.S. 407 ‘Basentana’, lotto per lotto, quali le problematiche, in considerazione dei ritardi accumulati nella esecuzione dei lavori; quali iniziative si intendono intraprendere con la dirigenza ANAS al fine di contribuire alla definizione delle criticità riscontrate; quali iniziative si intendono intraprendere al fine di coinvolgere i Sindaci ed il territorio interessato in modo da socializzare informazioni certe e dettagliate sullo stato avanzamento dei lavori”.

Alle interrogazioni ha risposto il vicepresidente della Giunta e assessore alle infrastrutture, Pepe.

Successivamente, al centro dell’assise, l’interrogazione dei consiglieri regionali Lacorazza (Pd), Cifarelli (Pd) e Marrese (Bd) con riferimento alla “Gestione crisi industriale di Stellantis e Indotto”, per conoscere quali iniziative, il Presidente della Giunta, insieme all’Assessore competente, “intendono assumere a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori di Stellantis e dell’indotto; se intendono riferire in Consiglio regionale circa il colloquio avuto con l’AD di Stellantis Carlo Taveres; se intendono rendere chiara l’affermazione relativa alla disponibilità di farsi carico di sostenere parte dei costi relativi ai fabbisogni energetici; quali iniziative intendono programmare nel caso sia necessario ‘ammortizzare’ socialmente eventuali nuove crisi occupazionali”.

A seguire due interrogazioni del consigliere regionale Lacorazza: “Stato di attuazione accordo concessione Val d’Agri” per conoscere, dal Presidente della Giunta e dall’assessore competente, “lo stato di realizzazione dei Progetti di Sviluppo, a valere sull’art. 3, comma 3.2 punto a) dell’Accordo Progetti di Sviluppo, approvati con D.G.R. n.332/2023; l’ammontare delle risorse utilizzate per il cofinanziamento dello strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo regionale adottati con D.G.R. n.849/2021 e approvati dal Consiglio regionale con D.C.R. n.366/2021, il numero dei soggetti beneficiari, lo stato di avanzamento degli investimenti finanziati e quali obiettivi previsti dallo strumento sono stati centrati; lo stato di realizzazione del Progetti di Sviluppo ‘Cofinanziamento Progetto di Sviluppo per nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria regionale in un’ottica One Health’ approvato con D.G.R. n.348/2024; lo stato di attuazione dell’ ‘Accordo Gas’ e il numero delle famiglie beneficiarie; se, relativamente al bonus gas, sono state risolte le diffuse criticità legate a numerose compagnie fornitrici che non hanno aderito all’accordo con la Regione o hanno aderito tardivamente e che, operando nel mercato libero e applicando costi della materia prima gas differenti, hanno di fatto creato discrasie e disparità di trattamento tra i lucani; se la copertura dei 50 M€ per il bando c.d. ‘Non metanizzati’, inizialmente prevista nell’ambito dell’ ‘Accordo Progetti di Sviluppo’ e poi spostata con D.G.R.348 del 30/04/2024 nella programmazione FSC 21-27, non ha a sua volta comportato il disimpegno di altri interventi precedentemente inseriti nell’Accordo per la Coesione sottoscritto da Governo e Regione in data 25/03/2024”.

“Stato di attuazione accordo concessione Gorgoglione” al fine di conoscere, dal Presidente della giunta e dall’assessore competente, “lo stato di attuazione della D.G.R. n.860/2019 Concessione Gorgoglione, Addendum all’Accordo Quadro D.G.R. n.1363/2006, Accordo quadro Integrativo, Protocollo per lo sviluppo sostenibile, Protocollo per la Fornitura del Gas naturale. Approvazione; lo stato di attuazione dell’Avviso pubblico relativo ai ‘Contratti di Sviluppo a valenza Regionale’ cofinanziato nell’ambito del Protocollo per lo sviluppo sostenibile sottoscritto tra Regione Basilicata e Total E&P Italia S.p.A., Mitsui E&P Italia B S.r.l. e Shell Italia E&P S.p.A. in data 06/02/2020”.

Alle tre interrogazioni ha replicato l’assessore alle politiche di sviluppo, Cupparo.

Infine, l’interrogazione dei consiglieri Lacorazza, Cifarelli, Marrese, Chiorazzo, Araneo, Verri, Vizziello relativa agli “Investimenti rete aeroportuale” per conoscere, dall’assessore competente, “Il cronoprogramma relativo agli investimenti sulla ‘Pista Mattei’ a Pisticci; tempi e le modalità circa la messa in esercizio, il funzionamento e la gestione della ‘Pista Mattei’ a Pisticci; se si intende dare corso alla manifestazione d’interesse per l’aviosuperficie a Grumento Nova ai sensi dell’art. 29 della L.R. 5/2015 e comunque procedere a definirne una missione e i relativi investimenti”.

All’interrogazione ha risposto l’assessore alle infrastrutture, Pepe.

Sono intervenuti al dibattito i consiglieri regionali, Cifarelli (Pd), Lacorazza (Pd) e Araneo (M5s), oltre agli assessori Pepe e Cupparo.