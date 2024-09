Tragedia della strada a Ripacandida: un giovane vita spezzata

Una nuova tragedia della strada ha sconvolto la comunità di Ripacandida e l’intera provincia di Potenza. Un giovane di 21 anni ha perso la vita in un violento scontro avvenuto questa notte sulla superstrada Oraziana, nei pressi del paese del Vulture.

L’incidente, avvenuto intorno alle 2, ha coinvolto due auto. Il giovane, alla guida della sua vettura, si è scontrato frontalmente con un’altra autovettura a bordo della quale viaggiavano altre due persone.

Nonostante il tempestivo intervento del personale del 118, per il 21enne non c’è stato nulla da fare. Il giovane è stato trasportato all’ospedale San Carlo di Potenza, dove è stato constatato il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Palazzo San Gervasio per mettere in sicurezza le vetture e estrarre le persone coinvolte, e i carabinieri della stazione di Ripacandida per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Le cause dello scontro sono ancora al vaglio degli inquirenti. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, tra cui l’alta velocità, le condizioni meteo avverse o un malore improvviso.

La comunità di Ripacandida è sconvolta da questa ennesima tragedia della strada. Il giovane era molto conosciuto e stimato in paese.