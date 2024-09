Ministro Musumeci a Potenza. Napoli (FDI): “Regione Basilicata al fianco dei comuni per implementare piani protezione civile”

“Le parole pronunciate dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, servano da monito alle Istituzioni regionali preposte alle attività di protezione Civile affinché ci si doti quanto prima di misure corrette e adeguate per la prevenzione degli eventi calamitosi a cui sempre più spesso saremo soggetti in virtù dei cambiamenti climatici”.

È quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale della Basilicata, Michele Napoli, a margine della visita domenica 22 settembre a Potenza da parte dell’esponente del governo Meloni. “L’appello del Ministro, però – ha aggiunto Napoli – non deve sfociare nella demagogia propositiva, a cui spesso si ricorre soprattutto all’indomani del verificarsi di eventi calamitosi gravemente impattanti sul territorio, ma in una precisa strategia regionale che veda l’applicazione delle norme legislative esistenti, come ad esempio le disposizioni contenute decreto legislativo 1 del 2 gennaio 2018, Codice della Protezione Civile nel suo ammodernamento, che impone all’art. 18, l’obbligatorietà per tutti i comuni di dotarsi dei piani di Protezione Civile.