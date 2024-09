Kylie Minogue, il 18 ottobre esce Tension II

Kylie Minogue annuncia Tension II, raccolta di 13 canzoni in uscita il 18 ottobre per BMG.

L’album Tension, campione d’incassi mondiale, vede Kylie spingersi ancora di più nello spazio elettronico ed è pieno di inni da pista da ballo.

Tension II include 9 brani inediti oltre all’ultima hit dance Edge of Saturday Night con The Blessed Madonna e oltre alle collaborazioni con Orville Peck, Bebe Rexha e Tove Lo e Sia.

Il primo singolo estratto Lights Camera Action uscirà il 27 settembre. Kylie ha dichiarato: “L’era di Tension è stata così speciale per me… non posso pensare che sia già finita! Benvenuti a Tension II”.

Annunciato anche il Tension Tour per il 2025, che vedrà l’icona globale esibirsi nelle città di tutto il mondo e sarà il più grande tour di Kylie dal 2011. Il tour mondiale partirà dall’Australia – paese d’origine di Kylie – per poi proseguire in Asia e raggiungere il Regno Unito a maggio, prima degli altri paesi e delle altre date che verranno annunciate prossimamente, tra cui Europa, Nord e Sud America.

“Sono veramente entusiasta di annunciare il Tension Tour 2025. Non vedo l’ora di condividere momenti bellissimi e selvaggi con i fan di tutto il mondo, celebrando l’era Tension e non solo!

È stata una corsa esaltante finora e ora, preparatevi per il vostro primo piano perché chiamerò Lights, Camera, Action… e ci sarà un sacco di Padaming!”.

Nel 2024 Kylie si è aggiudicata il Global Icon Award ai BRIT, ha vinto il Grammy per la migliore registrazione pop dance con la hit Padam Padam, ha partecipato al Met Gala, ha completato la sua residency a Las Vegas, si è esibita al WeHo Pride e ha pubblicato una serie di collaborazioni di alto profilo.

Nel mese di luglio si è esibita in uno show da protagonista, impressionante e apprezzato dalla critica, al BST Hyde Park di Londra. Kylie ha pubblicato il suo album Tension nel settembre 2023, ha superato le 500.000 vendite in tutto il mondo e si avvicina ora al mezzo miliardo di streaming.

ANSA