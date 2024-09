“Incontro-Dibattito ‘Mind the Gap’ a Matera con Michele Casino e Fondazione Italia Digitale”

“In qualità di Consigliere Regionale ed ex Assessore non posso che esprimere piena soddisfazione per il patrocinio all’evento da parte della REGIONE BASILICATA, un evento che tramite la tavola rotonda e le personalità di spicco che vi hanno partecipato ha lanciato messaggi con contenuti e spunti interessanti di crescita per i nostri giovani uditori.

Rispetto alla digitalizzazione ed inclusione mi piace ricordare un importante progetto che ho portato avanti con il dipartimento attività produttive nel mio anno da assessore: il progetto DIGITALMENTIS che si pone l’obiettivo di diffondere le competenze digitali e migliorare l’approccio al mondo digitale della fascia della popolazione adulta over 65, ma anche conoscere le difficoltà ed i rischi connessi all’uso dette tecnologie informatiche.

Un progetto del tutto complementare a MIND THE GAP, così che si possa, intervenendo insieme, andare a colmare il divario digitale tra il Sud Italia e il Centro-Nord (che rappresenta una delle sfide più pressanti per l’economia italiana).

Il digitale è, e deve essere, uno strumento di integrazione territoriale, con uno sguardo attento alle aree che più soffrono lo spopolamento e il coinvolgimento delle istituzioni di ogni grado, scuole ed enti locali.

Creare nuovi posti di lavoro è possibile aprendoci al futuro investendo sulle infrastrutture digitali ed i cloud, promuovendo l’imprenditorialità, implementando reti a banda ultralarga nelle aree rurali, incentivando programmi di formazione e aggiornamento professionale, e comprendendo insieme quanto sia importante sviluppare strategie comuni e progetti concreti.

Una sfida che la nostra REGIONE non può permettersi di perdere”.