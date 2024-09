Basilicata Assessore Mongiello al RemTech Expo di Ferrara

“La Basilicata si trova a un crocevia per due ordini di motivi. Da un lato ha un sottosuolo ricco di risorse fossili, come il petrolio, che continuano a caratterizzare la nostra economia da almeno trent’anni. Dall’altro lato la Basilicata è dotata di un patrimonio ambientale straordinario”.

Lo ha dichiarato al RemTech Expo di Ferrara, l’assessore all’ambiente e transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello.

Al tavolo dedicato alle strategie regionali per l’energia e policy normative ha preso parte anche l’assessore lucano che ha parlato di ambiente, energia e nuove prospettive per la Basilicata: “Uno dei punti cardine della nuova pianificazione energetica lucana è il sostegno alle Comunità Energetiche Rinnovabili e solidali, quale strumento di adattamento ai cambiamenti climatici e di valorizzazione delle risorse locali.

In tema di transizione stiamo attuando una vera e propria rivoluzione energetica. La Basilicata è certamente tra le regioni più performanti, le prospettive per il raggiungimento della neutralità carbonica sono estremamente positive”.

L’assessore Mongiello ha, dunque, analizzato: “Allo stato attuale la Basilicata vanta una importante produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

La produzione lorda di energia elettrica in Basilicata è garantita per più del 90% da fonti rinnovabili, ripartita per il 7% da fonte idroelettrica, per il 6% da fonte termoelettrica rinnovabile, per il 73% da eolico e per il restante 14% da fotovoltaico.

L’orientamento regionale è quello di continuare a rafforzare tale produzione”. E ancora ha aggiunto Mongiello: “Abbiamo una ‘visione’ di insieme per far diventare la Basilicata, energeticamente autonoma, ecosostenibile e socialmente inclusiva.

E’ evidente che bisogna essere consapevoli che la strada da percorrere è ancora lunga e complessa. Servono investimenti e sforzi significativi.

Una leva essenziale è la stretta collaborazione tra pubblico e privato, e un forte impegno da parte di tutti i cittadini.

Si tratta di una strategia win-win dove tutti i soggetti coinvolti sono favoriti”. Per concludere l’assessore Mongiello si è detta convinta “che la Basilicata abbia tutte le carte in regola per diventare un modello di riferimento per l’intera Italia e per l’Europa, grazie alle azioni messe in campo attraverso il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale che vedono l’incremento della produzione di energia dalle fonti rinnovabili, la tutela del patrimonio, lo sviluppo di una economia regionale, la diffusione della mobilità sostenibile e la produzione ed utilizzo dell’idrogeno verde. Sono sfide che vogliamo vincere per un futuro più sostenibile”.