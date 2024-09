Assessore Pepe su modifiche al fondo per case inagibili

“La Giunta regionale ha deliberato lo schema di Disegno di Legge, che andrà in votazione al Consiglio, per inserire delle integrazioni alla Legge Regionale 4 agosto 2023, n. 28, sul Fondo per gli aiuti alle famiglie e alle persone sgomberate per inagibilità.

La proposta è quella di fornire il rimborso non solo ai richiedenti che possono documentare le spese di fitto, come avviene ora, ma anche a chi non è in grado di documentarle”.

Così Pasquale Pepe, vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, al termine della riunione odierna di Giunta.

“Gli emendamenti introdotti su proposta del Dipartimento Infrastrutture – ha aggiunto Pepe – servono per garantire misure economiche di immediato sostegno in favore dei nuclei familiari destinatari di ordinanze di sgombero o provvedimenti analoghi, a causa di eventi calamitosi, pericoli strutturali degli immobili, dissesti idrogeologici, movimenti franosi o crolli.

Nello specifico, si tratta di persone costrette ad abbandonare la propria abitazione e ripiegare su una diversa sistemazione alloggiativa, con gli ovvi conseguenti disagi, e che non sono in grado di documentare le spese sostenute”.

“L’allargamento della platea dei beneficiari degli aiuti – ha concluso Pepe – non determina maggiori oneri a carico del bilancio regionale, visto che la dotazione finanziarie di 900mila euro del Fondo per il 2024 è stata utilizzata solo in parte. Per cui è sufficiente a coprire gli oneri che l’integrazione normativa comporta.

Si tratta di un provvedimento di giustizia sociale al quale le istituzioni sono chiamate a prestare la dovuta attenzione”.