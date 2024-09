Senise: Cupparo inaugura l’anno scolastico e rilancia la sfida delle aree interne

“La scuola nelle aree interne ha una funzione fondamentale perché è un presidio permanente di cultura e istruzione ed elemento essenziale per tenere le famiglie nei piccoli paesi”. Lo ha detto l’assessore Francesco Cupparo inaugurando oggi l’anno scolastico all’istituto comprensivo di Senise. “Il documento che ci consegna il CNR con il convegno di ieri ad Acerenza – ha aggiunto l’assessore – in proposito contiene ulteriori indicazioni per salvaguardare il sistema scolastico dell’obbligo nelle aree più interne e svantaggiate. È quello che intendiamo fare dando continuità al lavoro che ho svolto nelle mie precedenti esperienze amministrative a sostegno delle aree interne con i progetti realizzati proprio in questa area. D’intesa con i sindaci dei Comuni della area abbiamo sempre riservato attenzione alla scuola e ai problemi dello spopolamento che si ripercuote sulla diminuzione degli alunni”. Per Cupparo la Missione del Pnrr dedicata alla istruzione e formazione “ci viene incontro come il programma per l’edilizia e le infrastrutture scolastiche che ho presentato ieri a Matera”.