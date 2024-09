Meloni: ‘Con la vicepresidenza, l’Italia torna protagonista in Ue’ “Riconosciuto il nostro ruolo centrale, congratulazioni a Fitto”

“Congratulazioni a Raffaele Fitto per la nomina a Vice Presidente Esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme.

Un riconoscimento importante che conferma il ritrovato ruolo centrale della nostra Nazione in ambito UE. L’Italia torna finalmente protagonista in Europa”, ha scritto la premier Giorgia Meloni sui social. “In bocca al lupo Raffaele – aggiunge -, siamo certi che svolgerai benissimo il tuo incarico nell’interesse dell’Europa e dell’Italia”.

“La nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della commissione Ue è un’ottima notizia che conferma la credibilità e il ruolo di peso che l’Italia svolge – così su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani – e continuerà a svolgere in Europa! Un successo del governo. Congratulazioni Raffaele!”

“Buon lavoro a Raffaele Fitto vicepresidente della Commissione Ue con delega alla coesione – scrive sempre sui social il deputato Ettore Rosato, vicesegretario di Azione -. Mi auguro il suo lavoro, in accordo con il programma delineato da Ursula con der Leyen, possa contribuire a costruire nei prossimi anni un’Europa più forte e unite. È interesse del nostro Paese”.

“Valuteremo Raffaele Fitto alla prova dei fatti, certo è che i suoi compagni di partito e gli alleati di governo in Italia saranno i suoi peggiori avversari in Europa – scrive su X il segretario di +Europa, Riccardo Magi -: Meloni e Salvini, davanti alle difficoltà che attendono il governo italiano sui conti pubblici e la manovra, faranno di tutto per scaricare la colpa della loro incompetenza e approssimazione sull’Unione Europea, come hanno sempre fatto su tutto, dall’economia ai diritti. Fitto dovrà innanzitutto difendersi da loro e dall’antieuropeismo del governo Meloni”.

“Con la nomina a vicepresidente esecutivo alla Coesione e Riforme, il ministro Fitto prende il volo per Bruxelles. Che fine fa ora il Pnrr?”, afferma in una nota la senatrice M5s in commissione Bilancio Ketty Damante.

“I nostri dubbi – aggiunge – restano tali. Fino ad oggi né il Governo né lo stesso Ministro hanno fatto sapere chi si occuperà di portare avanti l’attuazione già fortemente in ritardo del Pnrr.

Coesione e riforme, che saranno le sue deleghe nella prossima struttura della Commissione europea, sono tanto importanti che richiedono grande attenzione e responsabilità. Il Pnrr è cruciale per lo sviluppo economico e sociale del Paese”.

“La nostra preoccupazione resta e ci auguriamo di sapere al più presto che fine farà il Piano e lo sviluppo di coesione dopo la nomina di Fitto a vicepresidente. Il Governo a questo punto non può più tacere, ci dica cosa succederà ora”, conclude.

“Nasce la nuova Commissione UE. Un passo indietro, stampo conservatore e dipendente dal consenso dei governi – così il deputato dem Enzo Amendola in un post su X -. Una cesura dal passato. I S&D agiscano sulle scelte politiche della Commissione. Complimenti a Fitto, gli auguro di liberarsi della narrativa sovranista del suo governo”.

“Buon lavoro a Raffaele Fitto, un risultato importante, frutto di lavoro, impegno e competenza”, ha scritto su Facebook il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, secondo il quale si tratta di “una nomina che sancisce il riconoscimento del peso e del ruolo di protagonista che l’Italia ha ritrovato in Europa grazie al Governo Meloni”.

“Buon lavoro a Raffaele Fitto, nominato vice presidente esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme, certi che saprà portare avanti gli interessi dell’Italia con buonsenso e concretezza”, afferma sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.

ANSA