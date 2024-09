Anziana salva da truffa: l’eroismo silenzioso di una donna e l’efficienza dei Carabinieri

Non si fermano le truffe ai danni degli anziani, un fenomeno dilagante che sfrutta la buona fede e la solitudine delle persone più fragili. Ma la lotta contro questi reati non conosce sosta. Grazie all’impegno delle forze dell’ordine e alla crescente consapevolezza dei cittadini, sempre più spesso queste azioni criminali vengono sventate.

A Avigliano, in provincia di Potenza, una donna di 80 anni è stata vittima di un tentativo di truffa che avrebbe potuto avere conseguenze disastrose. Un sedicente Maresciallo dei Carabinieri l’ha contattata telefonicamente, prospettando gravi conseguenze per il nipote se non avesse versato una cospicua somma di denaro per sbloccare un pacco postale.

Tuttavia, l’anziana donna, dimostrando una lucidità e una presenza di spirito fuori dal comune, non si è lasciata intimidire. Ha immediatamente capito di essere di fronte a un raggiro e ha allertato i veri Carabinieri.

Grazie alla sua tempestiva segnalazione, i Carabinieri del Reparto Operativo di Potenza sono intervenuti prontamente. In breve tempo, hanno individuato e bloccato due giovani di 21 anni, provenienti dalla provincia di Napoli, a bordo di un’auto a noleggio nelle immediate vicinanze dell’abitazione della vittima.

Uno dei due, pochi istanti prima dell’arrivo dei militari, si era presentato a casa dell’anziana spacciandosi per un funzionario postale incaricato di riscuotere il denaro. Ma la diffidenza della donna e il fortuito arrivo di alcuni vicini lo hanno costretto a desistere.

I due giovani sono stati arrestati con l’accusa di tentata estorsione e, al termine di un’udienza convalidata, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.