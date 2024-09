Adoc: attenzione alla nuova truffa con Postepay

Poste Italiane comunica che è emersa, da pochi giorni, una nuova tipologia di phishing, truffa telematica, che ha l’obiettivo di rubare le informazioni e i dati personali a clienti ignari e poco attenti. Tale tentativo di truffa è già stato prontamente segnalato a tutti gli uffici postali.

Il nostro obiettivo è di “aprire gli occhi” ai titolari di conto poste.

La truffa in questione si concretizza attraverso un messaggio di posta elettronica da una mail inviata da [email protected] e ha per oggetto “Importante: Attivare il nuovo sistema di sicurezza”.

Nella mail in questione i truffatori informano che a partire dal 14 settembre non sarà più possibile utilizzare la propria carta PostePay a meno che non si attivi il nuovo sistema di sicurezza web accedendo al link riportato nel testo della stessa.

Attenzione, è una truffa!