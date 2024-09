Fadiesis Accordion festival 2024 prende avvio il 12, 13 e 14 settembre a Matera

Sonorità elettroacustiche e digitali, Jazz e Tango Nuevo, composizioni originali e prime esecuzioni assolute per esaltare le infinite caratteristiche espressive e di suono della fisarmonica, la quattordicesima edizione del Fadiesis Accordion Festival (Faf) è all’insegna delle Contamiazioni.

Il Festival Internazionale fisarmonicistico, promosso dall’Associazione musicale Fadiesis di Pordenone, apre il programma dei concerti del 2024 a Matera, innestandosi nel tessuto culturale-musicale della città e realizzando il progetto in sinergia con due realtà locali di primissimo piano: MaterElettrica e l’Orchestra Sinfonica di Matera.

Tre appuntamenti in calendario nella città dei Sassi: domani 12 settembre e venerdì 13 a Palazzo Bernardini in collaborazione con MaterElettrica Ensemble e sabato 14 settembre all’Auditorium Gervasio dove il bandoneón di Fabio Furia sarà accompagnato dall’Orchestra Sinfonica di Matera in unico e insolito viaggio nella storia del tango.

Ed è dedicato all’antica città dei Sassi il primo concerto della rassegna: Graffia la pietra il volo degli uccelli in programma a Palazzo Bernardini, dimora storica materana con accesso dall’Arco di piazza del Sedile, domani 12 settembre con inizio alle 20.

Un concerto che contamina lo strumento a mantice con la musica elettronica del collettivo MaterElettrica.

Un concerto stratificato e sorprendente che vede sul palco, con Fabrizio Festa e Antonio Colangelo live electronics, il fisarmonicista Gianni Fassetta, direttore artistico del Faf.

Uno spettacolo che spazia dalla profondità di Bach a prime esecuzioni assolute di brani composti apposta per l’occasione di Antonio Colangelo, Paolo Cognetti, Fabrizio Festa e Roberta Vacca. Un viaggio attraverso il tempo e verso il futuro, con onde digitali ed elettroacustiche che si fondono con il respiro del mantice, accarezzando il tufo antico di questa dimora carica di storia anche con la voce recitante di Rosalia Stellacci.

La rassegna, che dalla seconda edizione unisce la Basilicata e il Friuli Venezia Giulia nel segno della riscoperta e valorizzazione della fisarmonica, prosegue venerdì 13 settembre – con inizio alle 20:30 sempre a Palazzo Bernardini – sulle note della contemporaneità in un originale percorso dedicato al rapporto della musica con i numeri.

Ad accompagnarci in affascinanti scoperte, la narrazione di Rosalia Stellacci sulle note del fisarmonicista Alessandro Ambrosi, che già con il progetto “Da Bach a Fibonacci” ha esplorato concetti di metrica matematica riconoscibili nella musica bachiana e riconducibili alla scienza dei numeri di Fibonacci, e del MaterElettrica Ensemble.

L’auditorium Gervasio, struttura ipogea in piazza San Francesco d’Assisi, ospiterà il terzo e ultimo concerto del Fadiesis Accordion Festival 2024 a Matera intitolato: Tango Sensations – Passato, presente e futuro in un unico e insolito viaggio nella storia del tango.

Due virtuosi di rango internazionale, come il bandoneonista Fabio Furia e il pianista Marco Schirru, incontrano l’Orchestra Sinfonica di Matera, diretta dal maestro Giovanni Rinaldi: eseguiranno musiche di Astor Piazzolla, Fabio Furia e Emilio Balcarce.

Un programma musicale tra fusione e contaminazione, tradizione e innovazione, dove convivono equilibrio, tecnica, immaginazione e improvvisazione, guidando l’ascoltatore in un percorso emozionante e seducente dal Tango tradizionale, fino alle influenze jazz e d’avanguardia di Astor Piazzolla e alle composizioni originali di Fabio Furia.

“La rassegna 2024 è intitolata Contaminazioni – afferma Gianni Fassetta, direttore artistico del Fadiesis Accordion Festival – con riferimento della latina “contaminatio”, la pratica dei drammaturghi di fondere due o più tragedie, per dare alla luce nuove trame.

E il Fadiesis Accordion Festival crea quest’anno nuove trame musicali in una contaminazione-fusione che prende forma sonora sui palcoscenici di Matera il 12, 13 e 14 settembre, di Pordenone e del Friuli Venezia Giulia dal 25 settembre: grazie alle collaborazioni con i team creativi di MaterElettrica e di ExConventoLive e coinvolgendo più ampiamente i conservatori di Trieste e di Matera.

Ma altre ancora sono le contaminazioni che improntano la XIV edizione del Festival. Sono le note che giocano con le parole e perfino con i numeri.

Sono le reinvenzioni della fisarmonica che continua a cercare sorgenti innovative nell’antica musica sacra fino al momento culminante del Festival a Pordenone – prosegue Fassetta – che porta il mantice in un territorio inedito, tutto al femminile, con l’AccordiOna Female Accordion Orchestra Ensemble: una spettacolare organico costituito da trenta fisarmoniciste slovene, che dimostra la capacità di questo strumento di rinnovarsi e di continuare a sorprenderci”.

L’ingresso ai concerti del Fadiesis Accordion Festival a Matera prevede due biglietti: intero euro 10 e ridotto di euro 5 per minorenni e studenti del Conservatorio.

I titoli d’ingresso si possono acquistare in prevendita presso la Cartoleria Montemurro in via delle Beccherie n.69 a Matera. Per il concerto di sabato 14 settembre Tango Sensation i biglietti sono in prevendita anche al botteghino del Cinema Teatro Guerrieri in piazza Vittorio Veneto.

Il Fadiesis Accordion Festival 2024 è realizzato con il patrocinio di: Regione Friuli Venezia Giulia; Fondazione Friuli; Provincia e Comune di Matera; Comune di Pordenone,

Hanno collaborato all’edizione 2024ivalest del Faf: Conservatorio di Musica “Egidio Romualdo Duni” di Matera; Orchestra Sinfonica di Matera; Materelettrica; Associazione Matè; Onyx Jazz Club; Alma Camere; Raffaele Laterza – Rappresentanze termoidrauliche per Basilicata e Puglia; S.i.t.i. Srl