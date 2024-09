Torna la Milano Fashion Week con 173 appuntamenti

Un giorno in più di settimana della moda.

È questa una delle novità della nuova edizione della Milano Fashion Week, in programma dal 17 al 23 settembre con 173 appuntamenti, 57 sfilate fisiche e 8 digitali, 69 presentazioni, 6 presentazioni su appuntamento e 33 eventi.

Il primo giorno si terrà l’evento di inaugurazione del Fashion Hub allestito a Palazzo Giureconsulti che darà avvio alla settimana. In conclusione, poi, il 22 settembre ci sarà l’evento Cnmi Sustainable Fashion Awards 2024, realizzati da Camera Nazionale della Moda Italiana in collaborazione con Ethical Fashion Initiative (Efi) dell’Agenzia Itc delle Nazioni Unite e con il sostegno del Comune di Milano.

La cerimonia di premiazione si terrà al Teatro alla Scala di Milano il 22 settembre, in chiusura della Milano Fashion Week. Presenti per la prima volta nel calendario sfilate Susan Fang supported by Dolce&Gabbana, Federico Cina supportato dal Camera Moda Fashion Trust, Chiccomao e Phan Dang Hoang.

Ritornano in calendario sfilate The Attico e Laura Biagiotti. Tra le novità in quello digitale, invece, Defaience by Nicola Bacchilega, Francesco Murano, beneficiario del Camera Moda Fashion Trust Grant 2024, Jacob Cohen, Rè Shui, Viapiave33.

Alla conferenza stampa di presentazione che si è svolta questa mattina, il presidente della Cnmi Carlo Capasa ha peraltro fatto sapere di avere “inviato una diffida” in merito al caso dell’influencer Maria Rosaria Boccia, che sui social si definisce ‘presidente Fashion Week Milano Moda’, “in quanto – ha detto – il marchio Milano Fashion Week è della Camera della moda da sempre e non può essere usato da nessun altro. Speriamo che presto scompaia quella dicitura dai social di questa signora”.

Tra le altre novità di cui si è parlato questa mattina, ci sono poi anche alcuni anniversari che saranno celebrati quella settimana.

Iceberg si prepara a festeggiare i suoi 50 anni con una sfilata Co-Ed, interpretata dal direttore creativo James Long; Laura Biagiotti celebrerà i 50 anni esatti dalla prima sfilata del brand e Redemption festeggerà 10 anni dalla sua nascita.

Per il suo sessantesimo anniversario, poi, Vogue Italia presenta il percorso espositivo a Sixty Years of Vogue Italia – Sessant’anni di Futuro, dal 19 al 21 settembre a Palazzo Citterio a Milano.

“Ad ogni edizione della Milano Fashion Week il legame tra la nostra città e il mondo della moda si rinforza con rinnovato entusiasmo”, commenta il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

“Giovani e sostenibilità sono le principali chiavi di sviluppo del settore, aspetti che trovano a Milano il luogo giusto per essere valorizzati”.

