Il 6 settembre esce l’album Million Miles di Jimmy Sax

Il 6 settembre esce Million Miles, il nuovo album di inediti del sassofonista Jimmy Sax (Wonder Manage srl / Warner Music).

Anticipato dai brani A Million Miles con Steve Edwards e Cesar, l’album è composto da 10 brani inediti a cui si aggiunge Una Mattina, cover del celebre brano del compositore e pianista Ludovico Einaudi, già disponibile in digitale.

Attualmente è in rotazione radiofonica e disponibile in digitale Cesar, una dedica che il sassofonista internazionale ha voluto fare al suo primogenito, di cui si sente la voce all’inizio del brano.

Scritto dallo stesso Jimmy Sax e prodotto da ITACA Music Group (Merk & Kremont – Federico Mercuri, Giordano Cremona -, Eugenio Maimone, Leonardo Grillotti), il brano è caratterizzato nella prima parte da una melodia che richiama alla mente un carillon con in sottofondo degli effetti corali.

Grazie all’inconfondibile ed energico sound del sax, il brano raggiunge poi un ritmo irresistibile che riesce a catturare e travolgere chiunque lo ascolti in un emozionante viaggio che spazia tra sonorità funky ed electro.

In queste settimane è in corso il Million Miles Summer Tour in tutte le località estive del Sud Europa, che si concluderà in Francia dove, dal 20 settembre, sarà protagonista nei teatri delle principali città transalpine, fra cui l’Olympia di Parigi dove si esibirà per la prima volta il 24 settembre (concerto già sold out, come gran parte del tour).

Il 15 dicembre, invece, si esibirà a Londra con la sua band in anteprima mondiale.