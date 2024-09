La danza all’Opera di Roma, La bella addormentata firmata Bart Dal 14 al 22 settembre con Maia Makhateli e Victor Caixeta

Maia Makhateli e Victor Caixeta sono i protagonisti dal 14 al 22 settembre del balletto La bella addormentata, che segna la ripresa degli spettacoli dell’ Opera di Roma dopo la pausa estiva.

I due artisti, principal dancer del Dutch Naional Ballet, sostituiscono Marianela Núñez e Reece Clarke, indisposti.

Étoile, primi ballerini, solisti e Corpo di Ballo della Fondazione musicale capitolina sono attesi al Teatro Costanzi nella grande favola della tradizione russa su musiche di Čajkovskij. Il balletto viene proposto nella versione del francese Jean-Guillaume Bart dopo il successo della prima rappresentazione nel 2017 e della ripresa nel 2018.

“Ho lavorato al balletto in un allestimento storico molto bello – ha detto il coreografo -. Le scene e i costumi di Aldo Buti si adattano perfettamente alla natura della favola tradizionale che deve far sognare. La bella addormentata è soprattutto una storia danzata dove la pantomima è essenziale per dare vita allo spettacolo.

La narrazione deve essere fluida, fruibile a tutte le persone che devono poter seguire la storia come se fossero al cinema”.

Bart ha concentraTO l’attenzione sulla coerenza drammaturgica, utilizzando la partitura di Čajkovskij nella sua interezza per dare maggiore unità teatrale all’opera coreografica e spessore ai personaggi. Il Corpo di Ballo, spesso elemento decorativo, è parte integrante della storia.

Maia Makahteli, georgiana, e Victor Caixeta, brasiliano, tornano al Costanzi dopo il successo di La Bayadère nel 2023.

Con loro si alternano nei ruoli principali le stelle della Compagnia capitolina: l’étoile Rebecca Bianchi (15, 20), la prima ballerina Marianna Suriano (18, 21) e la solista Flavia Stocchi (22 settembre), accompagnate dai primi ballerini Michele Satriano (15, 20) e Claudio Cocino (18, 21) e dall’étoile Alessio Rezza (22 settembre). Sul podio Kevin Rhodes dirige l’Orchestra del Teatro dell’Opera. Le luci sono di Vinicio Cheli.

La bella addormentata, dopo Lo schiaccianoci e Il lago dei cigni, conclude la trilogia di Čajkovskij voluta nel cartellone dalla direttrice del Corpo di Ballo dell’Opera di Roma Eleonora Abbagnato.

ANSA