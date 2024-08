BARDI E LATRONICO SULLA DESIGNAZIONE DI FITTO COMMISSARIO UE

Il Governo ha indicato il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto come Commissario europeo. Lo ha annunciato la premier Meloni durante il Consiglio dei ministri.

“Una buona notizia per il nostro Paese, il Sud e la Basilicata. E’ il profilo giusto – dice il presidente della Giunta regionale, Vito Bardi – per far crescere il peso specifico dell’Italia, tra i fondatori dell’Europa, nel quadro delle politiche comunitarie.

Con la sua competenza dimostrata nella gestione del Pnrr e la sua esperienza politica, forgiata in Parlamento e nelle varie istituzioni – conclude Bardi – Fitto sarà in grado di tradurre la sua presenza a Bruxelles in vantaggi per l’Italia e, in particolare, per il Mezzogiorno”.

“Quella di Fitto – aggiunge l’assessore regionale alla Salute e al Pnrr, Cosimo Latronico – è un’ottima scelta.

L’auspicio è che alla sua designazione faccia seguito un incarico di prestigio come quello di vice presidente esecutivo.

Sarebbe importante ricoprire un ruolo operativo per portare avanti le politiche di coesione che interessano il Sud e la Basilicata”.