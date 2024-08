BASILICATA : CACCIA, DOMANI UFFICI REGIONALI APERTI PER VIDIMAZIONE TESSERINI

La Direzione Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Basilicata rende noto che in via eccezionale, per soddisfare appieno le richieste per l’esercizio dell’attività venatoria 2024/2025 (al via dal 15 settembre prossimo), domani, sabato 31 agosto, dalle 9 alle 12 gli uffici regionali competenti di Potenza e di

Matera saranno aperti per la vidimazione dei tesserini cartacei. Restano invariati gli orari dell’Ufficio Politiche venatorie e gestione della fauna selvatica che continuerà a erogare presso tutte le sedi della Regione (Potenza, Matera, Senise, Melfi, Policoro, Lagonegro e Villa D’Agri) i servizi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 e il martedì e il giovedì anche nella fascia pomeridiana dalle 15 alle 18.