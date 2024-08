PRESENTAZIONE DEL LIBRO: “NEL MIO PICCOLO MONDO” DI CARMELA DE MARCO A MEZZANA DI SAN SEVERINO LUCANO

Si è svolta nella serata di Domenica 25 Agosto, la presentazione del libro: “Nel mio piccolo mondo” di

Carmela De Marco. L’evento si è tenuto nella terrazza delBar “Borgo” a Mezzana Salice, frazione di San Severino Lucano, caratterizzata da panorami unici per la loro bellezzae autenticità. Qui l’uomo pur presente con le sue graziosecase, molte impreziosite da murales, rispetta le bellezze chela natura gli offre. La scelta della località non è casuale.Infatti, l’autrice è originaria di questi luoghi incantati.Sullo sfondo di questo terrazzo si vedono monti ed il cielo velato al tramonto. Sembra che vogliano ascoltare ciò che la loro figlia, Carmela,ha da raccontare! Nata e cresciuta nella sua Mezzana, ritorna con grande successo a casa sua, circondata da numerose persone: amiche, turisti, venuti per ascoltarla. Come poteva non emozionarsi? Così è stato. La voglia di presentare e commentare il suo libro però è più forte di ogni emozione! La professionale Elisabetta Ciminelli, nonché regista della serata, prende la parola, ed inizia l’intervista a Carmela, che l’ha voluta al suo fianco in quanto abile nel mediare e sua amica da tempo. Il pubblico presente, ha modo di conoscere, aneddoti significativi per l’autrice. Ed è solo grazie all’interpretazione, del talentuoso, Federico Ferrari, che i sentimenti più profondi della scrittrice, entrano nell’animo di chi ascolta. Magistrale poi, la lettura di una poesia in dialetto!

Francesco Citera, con la sua chitarra in sottofondo, ha enfatizzato i diversi momenti sia narrativi che poetici.

Tra il pubblico, è presente una signora attenta ad ogni particolare: è la madre di Carmela! Emozionata ed entusiasta per il successo della propria figlia. La Pro Loco del Pollino, ha capito l’importanza dell’evento ed ha voluto inserire nel proprio cartellone delle manifestazioni, questa serata, proprio perché di grande rilievo. Infatti la gente che vive nei nostri territori ha sete di cultura perché ha compreso, sopratutto negli ultimi tempi, che solo la conoscenza ci rende liberi davvero! Rosanna Viceconti Ricordiamo che, Carmela ha lavorato da tanto a questo libro. Infatti sin da piccola ha iniziato ad annotare momenti di vita vissuta, che le hanno insegnato qualcosa, non senza regalarle emozioni differenti. I suoi racconti, si caricano di nostalgia intrecciata al ricordo. Sono presenti anche domande di una bambina, poi diventando più grande di una ragazza, che non capiva molte cose. Alcune hanno trovato risposta a breve, altre hanno avuto bisogno di più tempo e probabilmente, una parte di queste rimaste insolute, come accade nelle vite di ognuno di noi. Possiamo dire, che il lavoro dell’autrice, non resta confinato nel suo paese. Sono racconti universali che è possibile plasmare anche su altre realtà del Nord, Centro o Sud Italia.