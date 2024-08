Calcio Serie C: Messina-Potenza, tabellino della gara

Nella prima giornata di Serie C Now, il Potenza pareggia per 2-2 con il Messina. I rossoblù aprono le marcature al 29′ del primo tempo, quando Caturano segna di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa, il Messina ribalta il risultato grazie a una doppietta di Anatriello, che prima firma il pareggio e poi porta in vantaggio i siciliani. In pieno recupero, il Potenza trova il gol del definitivo pareggio con Verrengia. Il difensore rossoblù è bravo a svettare di testa e gonfiare la rete. Il Potenza conquista così un meritato punto al debutto in campionato.

TABELLINO

1^giornata Serie C Now Stadio Franco Scoglio di Messina

MESSINA (4-5-1): Curtosi; Lia, Manetta, Rizzo (42’st Ndir), Ortisi; Frisenna (42’st Simonetta), Di Palma (13’st Salvo), Anzelmo, Garofalo, Pedicillo (34’st Mamona); Anatriello (34’st Luciani). A disp.: Krapikas, Di Bella, Marino, Re, Adragna. All.: Modica.

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Novella, Sciacca, Verrengia, Burgio; Castorani (30’st Schimmenti), Felippe (11’st Vilardi), Erradi (11’st Ferro); Rossetti (11’st Firenze), Caturano, D’Auria. A disp.: Galiano, Galletta, Rillo, Riggio, Sbraga, Mazzocchi, Landi, Ghisolfi. All.: De Giorgio.

ARBITRO: Allegretta di Molfetta (Marchese-Alletta). Quarto ufficiale: Palmieri.

RETI: 29’pt Caturano (P), 5’st e 10’st Anatriello (M), 51’st Verrengia (P).

NOTE: Ammoniti: Manetta (M), Di Palma (M), Sciacca (P), Schimmenti (P), Anzelmo (M). Espulso: al 49’st Manetta (M) per doppia ammonizione. Angoli: 4-3. Recupero: 4’pt, 7’st. Spettatori 2000 circa.