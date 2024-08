Lavello: 35enne Arrestato, Sequestrata Droga e Arma

Un altro colpo alla criminalità a Lavello. I Carabinieri della Stazione locale, in un’operazione mirata contro lo spaccio di stupefacenti e i reati predatori, hanno arrestato un 35enne del luogo. L’uomo, trovato in possesso di cocaina, un coltello a serramanico e una cospicua somma di denaro, è stato posto agli arresti domiciliari.

Un’azione fulminea. L’arrestato, a bordo della sua bicicletta, ha tentato di sfuggire al controllo dei militari, ma la sua manovra sospetta non è passata inosservata. Durante la perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto un coltello a serramanico di circa 20 centimetri e oltre 700 euro in contanti, presumibilmente provento dello spaccio. Una successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di 5,70 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

Un duro colpo al traffico di stupefacenti. Quest’ultimo arresto si inserisce in una più ampia campagna di controlli straordinari del territorio, pianificata dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza per contrastare la criminalità. I risultati ottenuti dimostrano l’efficacia di queste operazioni e incoraggiano le forze dell’ordine a proseguire in questa direzione.

Un messaggio chiaro. L’arresto del 35enne invia un messaggio chiaro a tutti coloro che si dedicano ad attività illecite: le forze dell’ordine sono sempre vigili e pronte a intervenire.

Si ricorda che, come previsto dalla legge, l’indagato è considerato innocente fino a sentenza definitiva.