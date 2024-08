Gp di Olanda: Norris parte dalla pole, Ferrari costrette alla rimonta

Lando Norris ha surclassato tutti con la sua McLaren nelle qualifiche del Gran Premio d’Olanda, 15/a prova del mondiale di Formula 1, e partirà dalla pole position a fianco del tre volte campione del mondo e idolo di casa Max Verstappen per una gara che si preannuncia combattuta fin dalla prima curva.

L’olandese ha fatto di tutto per prendersi la pole, ma il britannico ha dato fondo alle qualità sue e all’attuale superiorità della monoposto papaya per tenerselo alle spalle.

Dietro di due contendenti partiranno l’australiano Oscar Piastri con l’altra McLaren e George Russell su Mercedes, in seconda fila, e quindi Sergio Perez, quinto la Red Bull, e il ferrarista Charles Leclerc, sesto

Il monegasco ha fatto il massimo con una Rossa che non ha le armi delle rivali, mentre il compagno di squadra Carlos Sainz, in un fine settimana sfortunato, è stato eliminato nella Q2, così come capitato a Lewis Hamilton, e partiranno insieme dalla sesta fila.

Per Norris si tratta della quarta pole position della carriera, la terza in questa stagione dopo Barcellona e Budapest, e domenica proverà per la prima volta ad abbinarla ad una vittoria.

“È incredibile. Alla fine ho fatto un giro stupendo quindi sono molto felice, la squadra ha fatto un ottimo lavoro – ha detto il britannico -. Il feeling con la macchina era magnifico, le novità introdotte questo fine settimana sembrano funzionare molto bene” La gara sarà sarà difficile ma non vedo l’ora”.

Per la prima volta dal 2021, Verstappen non occuperà il primo posto in griglia domani ma di certo cercherà di ottenere la quarta vittoria consecutiva a Zandvoort, anche se non è del tutto soddisfatto della sua Red Bull:

“L’auto era molto sensibile al vento, ogni giro sembrava diverso e dopo le prime due sessioni di qualifica non avrei creduto di arrivare in prima fila – ha affermato l’olandese -. Vedremo domani, anche se le ultime gare sono state un po’ più difficili per noi.

Dobbiamo cercare di capire perché, ma non esiste un bottone magico”. In casa Ferrari, Frederic Vasseur è realista.

“Forse potevamo lottare con erez e magari guadagnare un’altra posizione, ma non molto di più. Non ci aspettavamo tanto dal weekend per via delle configurazioni della pista e dell’assenza di aggiornamenti – ha commentato il team principal -.

È un percorso difficile e bisogna fare punti, speriamo di poterli fare domani. Norris è stato sempre avanti anche nel passo gara ma noi eravamo vicini a tutti gli altri e domenica, con condizioni diverse, anche i dettagli potranno fare la differenza”.

Alle qualifiche non ha partecipato Logan Sargeant, lo statunitense della Williams che è stato protagonista in negativo delle libere del mattino.

Il pilota Usa ha perso il controllo sull’asfalto bagnato alla curva ed è finito con violenza sulle barriere, quasi distruggendo la monoposto, che ha anche preso fuoco. Illeso, Sargeant è uscito con un balzo dall’abitacolo ma per ripulire il tracciato e sistemare la barriera si è perso molto tempo, impedendo di fatto ai piloti e ai team di mettere a punto le vetture.

Un danno in particolare per Sainz, che già ieri aveva perso quasi tutta la Fp2 per un problema al cambio. “Sono stato sfortunato – ha detto lo spagnolo -. Domani sarà una gara all’attacco per provare la rimonta perché sicuramente andremo più veloci, ma non sarà facile superare”.

La griglia di partenza del Gp D’Olanda di domenica 25 agosto 2024

Prima fila

Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull)

Seconda fila

Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes)

Terza fila

Sergio Perez (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari)

Quarta fila

Fernando Alonso (Aston Martin) Alexander Albon (Williams)

Quinta fila

Lance Stroll (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpine)

Sesta fila

Carlos Sainz (Ferrari) Lewis Hamilton (Mercedes)

Settima fila

Yuki Tsunoda (RB) Nico Hulkenberg (Haas)

Ottava fila

Kevin Magnussen (Haas) Daniel Ricciardo (RB)

Nnona fila

Esteban Ocon (Alpine) Valtteri Bottas Sauber)

Decima fila

Guanyu Zhou (Sauber) Logan Sargeant (Williams).

