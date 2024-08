Calvera incanta ancora: una serata indimenticabile tra musica, cinema e tradizioni

L’intensa e ricca stagione 2024 nel piccolo borgo di Calvera ha raggiunto culturalmente il culmine durante la sera del 12 agosto grazie al consueto concerto promosso dalla fondazione Dott. Nicola ed Emilia Mobilio.



La Piazza del paese, a mo’ di anfiteatro intorno al quale sono disposte in semicercio le abitazioni dei calveresi, è stata letteralmente invasa da un folto pubblico proveniente da tutta la regione, ma anche dalle regioni limitrofe attirato anche dalla presenza di un ospite d’onore davvero eccezionale, qual è Michele Placido; il concerto che ha affascinato e coinvolto il pubblico è stato eseguito da Mario Stefano Pietrodarchi al bandoneon, esecutore brillante e di raffinata musicalità e da un quintetto d’archi (due violini, viola, violincello e contrabbasso).

Le note che si sono diffuse nella piazza e tra i vicoli del borgo dei palazzi bianchi, sono state quelle dei compositori Astor Piazzolla, Nino Rota ed Ennio Morricone, legate a momenti di recitazione con declamazione di poesie e monologhi.

La serata concertistica è diventata un appuntamento fisso per gli amanti della musica e della cultura, grazie al patrocinio della fondazione Dott. Nicola ed Emila Mobilio.

Non sono mancati gli applausi per gli esecutori e per Michele Placido che alla fine del concerto si sono fermati a conversare con gli spettatori concedendo autografi e selfie.

La Famiglia Mobilio, unitamente all’attore Michele Placido, i musicisti ed alcuni ospiti, ha concluso la serata persso la “Dimora Don Rodrigo” in contrada Vallina di Calvera per la degustazione di prodotti tipici locali.

L’appuntamento si è rinnovato al prossimo anno per ripetere un’esperienza culturale completa, dove la musica già si fonde con l’arte e la bellezza del nostro piccolo borgo lucano.