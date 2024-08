La festa per i 40 anni della Pro Loco Castel Lagopesole

Sarà una piazza in festa quella di Castel Lagopesole il 14 agosto 2024 per celebrare i 40 anni della

Pro Loco.

Una serata all’insegna dello stare insieme e della partecipazione. Uno spazio a disposizione, infatti, è

messo a disposizione per cantanti, band e DJ emergenti lucani in cui far risuonare la propria musica

e mostrare il proprio talento.

Diverse le compagini che hanno scelto, quindi, di partecipare al “Lacus Pensilis Music Festival” per

far ballare, cantare e divertire quanti si uniranno a questi festeggiamenti. Tra nuove sonorità,

amarcord e generi diversi prenderà vita una “notte tutta da inventare”.

La passione per il canto di “Rino & Marco” ci trasporteranno sulle note dei cantautori nazionali.

Saliranno per la prima volta sul palco tutti insieme i “Men in Bar” di Potenza con cover di generi

diversi. Il rock alternativo italiano dei “Play Dead”, anche loro del capoluogo lucano, sarà

un’esplosione di ritmi dinamici e di parole graffiate e urlate contro il mondo. L’esibizione dei “Titolo

Provvisorio” di Genzano di Lucania rispecchierà, invece, l’immaginario hard rock a cavallo tra gli

anni ’90 e 2000. I giovani GIULIÈ+FOBIO+SAVIOR, infine, si cimenteranno con il genere Hip

Hop.

Il festival sarà presentato da Nico Basile, giornalista potentino di radio, tv e carta stampata che

racconta a 360° il territorio attraverso le sue caratteristiche, i suoi personaggi e le sue storie da far

conoscere in Italia e nel mondo.

“Il ‘Lacus Pensilis Music Festival’ – spiega Carlo Lucia, Presidente della Pro Loco Castel

Lagopesole, – “è la seconda iniziativa per festeggiare l’importante traguardo raggiunto dall’Ente

castellano. La prima è stata l’emanazione del bando per la creazione del logo dell’anniversario che

vedrà la premiazione del vincitore proprio durante la serata. Altri momenti per celebrare la ricorrenza

sono già in cantiere fino a fine anno.”

Non solo musica, però, durante la serata. Angoli di degustazione faranno fare un viaggio tra sapori e

colori della terra. Dalla Strazzata aviglianese, prodotto identificativo dei momenti di festa e di

condivisione, alle pettole dolci, che rallegrano da sempre le tavole lucane.

Ci sarà tanto altro ancora ma per scoprilo bisognerà trascorrere nel borgo federiciano la vigilia del

Ferargosto e festeggiare tutti insieme i 40 anni della Pro Loco Castel Lagopesole.