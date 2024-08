“Latronico si prepara al ritorno del XAlpiSud Festival: sette giorni di cultura e avventura”

Torna l’appuntamento con XAlpiSud Festival dal 9 al 15 agosto a Latronico. Ancora una volta è tornato l’appuntamento con XAlpiSud Festival che da oggi, accompagnerà le giornate e le serate latronichesi fino al 15 agosto.

La grande festa del Monte Alpi si rinnova e per l’edizione 2024 raddoppia in durata, concerti, eventi e giornate di sport.

Al solito weekend di attività si aggiungono altri 4 giorni che portano fino al pranzo di ferragosto per una settimana densa di appuntamenti.

Quattro sono i concerti live che dal 9 al 12 agosto allieteranno le fresche serate termali: Domenica Surace venerdì 9 agosto, Exodus Party il sabato 10, Spazio Tempo 80 per la serata della domenica e Stereo 8 lunedì 11 agosto sono chiamati a far ballare sul palco principale del campo base in località Arenara.

Prima dei concerti le attività sportive (ebike, mtb, trekking, quitazione, parapendio e yoga), i momenti ludici (9 agosto gonfiabili e color party per i più piccoli in collaborazione con l’associazione Caterpillar), i momenti culturali e di riflessione su tematiche sociali (10 agosto con il Comune di Latronico e MTS edizioni un dibattito sulla violenza di genere seguito dalla proiezione di due cortometraggi sul tema (La giostra di Eleonora Puglia e Ultimo Riflesso, girato a Latronico nella primavera del 2023 di Ugo lo Pinto, e il 12 agosto con Medihospes la giornata mondiale del rifugiato).

Il 13 agosto il cinema sarà protagonista assoluto della serata con la proiezione dei 10 cortometraggi selezionati dalla giuria del primo XAlpi Sport Movie Festival, una delle novità. Un festival del cinema dello sport che ha raccolto oltre 370 corti provenienti da tutto il mondo e che offrirà al pubblico una serata diversa dalle solite, nell’area cinema realizzata in un affascinante teatro di paglia.

Dal 9 al 13 non potranno mancare i djset. Si canta e si balla sotto le stelle del Monte Alpi, al mattino la musica si abbassa di volume e si passa dalla danza alla meditazione con le lezioni all’alba di Yoga. il momento migliore per raccogliersi e iniziare la giornata nel modo giusto.

Per tutta la settimana la gastronomia sarà disponibile per provare i sapori di un tempo e gli immancabili panini salsiccia o Xalpi, mentre il servizio bar penserà a reidratare nel modo giusto tutti gli ospiti.