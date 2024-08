Una violenta grandinata si è abbattuta su Senise in contrada Massanova danneggiando gravemente le coltivazioni di peperoni IGP e uva.

“Brutte notizie per gli agricoltori di Senise. Una violenta grandinata ha colpito duramente nei giorni scorsi le coltivazioni della zona, in particolare i campi di peperoni IGP e i vigneti. Secondo la Coldiretti di Potenza, il danno è stimato intorno al 60% per i peperoni e al 35-40% per l’uva. Questi eventi estremi, sempre più frequenti, mettono a dura prova gli agricoltori, già alle prese con la carenza d’acqua. La direttrice provinciale della Coldiretti, Maria Cerabona, ha lanciato un appello alle istituzioni affinché si intervenga a sostegno delle aziende agricole colpite.”