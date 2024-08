Rsa e case di riposo, conferenza stampa di Vizziello 08 Agosto ore 09.30

“La necessità di garantire agli anziani non autosufficienti servizi di assistenza adeguati alle esigenze di salute degli stessi mediante misure di sostegno in favore delle residenze sanitarie assistenziali(RSA) e delle case di riposo” è il tema della conferenza stampa indetta dal Presidente del Gruppo consiliare “Basilicata Casa Comune” Giovanni Vizziello, che si terrà domani, 8 agosto 2024, alle ore 9.30, presso la Sala A del Palazzo del Consiglio regionale della Basilicata, a Potenza in Via Verrastro n° 6.

All’incontro con la stampa interverranno, oltre allo stesso Vizziello, il Presidente del Gruppo consiliare AVS-PSI-Basilicata Possibile Antonio Bochicchio e il Coordinatore territoriale del Tribunale dei diritti del Malato di Matera Pasquale Andrisani.