CICALA: PROROGA DOMANDE SOSTEGNO SIAN GIOVANI AGRICOLTORI

L’assessore all’Agricoltura della Regione Basilicata, Carmine Cicala, annuncia la proroga della scadenza per la presentazione delle domande di sostegno SIAN, inerenti alla Seconda Fase del CSR SRE01 – Insediamento giovani agricoltori. Il nuovo termine per la presentazione delle domande è stato fissato al 9 settembre 2024, sostituendo la precedente scadenza del 19 agosto 2024.

Questa decisione nasce dalla volontà dell’assessore Cicala, di concerto con l’ufficio Autorità di gestione del CSR, di accogliere le istanze presentate dal Tavolo Verde e dalle organizzazioni di settore e dalla volontà di tutelare e preservare il numero elevato di giovani agricoltori che operano nella nostra regione.

Viene riconosciuta l’importanza cruciale del loro contributo allo sviluppo agricolo e alla sostenibilità economica della Basilicata. Con questa proroga, si offre a tutti i giovani imprenditori agricoli un tempo maggiore per raccogliere e presentare tutta la documentazione necessaria, garantendo così la possibilità di accedere ai fondi di sostegno con maggiore serenità e accuratezza.

“L’estensione della scadenza è un segnale concreto del nostro impegno verso i giovani agricoltori lucani,” ha dichiarato Cicala. “Vogliamo assicurarci che nessuno venga escluso da questa importante opportunità per ragioni burocratiche o per mancanza di tempo. Il nostro obiettivo è supportare la crescita e la continuità delle imprese agricole giovanili nella nostra regione.”

Tutti i potenziali beneficiari sono invitati a prendere nota della nuova scadenza e a utilizzare questo periodo aggiuntivo per completare con cura le loro domande. Per qualsiasi informazione o chiarimento, gli uffici dell’Assessorato all’Agricoltura sono a disposizione per offrire il supporto necessario.

La Direzione alle politiche agricole della Basilicata conferma il suo impegno a sostenere le iniziative che promuovono lo sviluppo del settore agricolo, con particolare attenzione ai giovani imprenditori che rappresentano il futuro del nostro territorio.