Siccità: Cia-Agricoltori prende le distanze dal “Comitato Festa dell’Agricoltura”

La Cia-Agricoltori non ha mai sottoscritto e quindi condiviso la nota del “Comitato Festa dell’Agricoltura” diffuso in occasione di un incontro con il Presidente del Consiglio Regionale Pittella al quale nessun dirigente Cia ha partecipato. L’utilizzo del logo della Cia-Agricoltori è dunque arbitrario perché senza autorizzazione.

La precisazione è dovuta per evitare di ingenerare confusione tra gli agricoltori, in una fase di emergenza particolarmene delicata e complessa, e per salvaguardare la posizione della Cia-Agricoltori nei confronti degli interlocutori istituzionali che è già stata espressa nei giorni scorsi dagli organismi dirigenti legittimati a farlo.

E’ il caso di sottolineare che la Cia che ha già messo in atto azioni sindacali ed interlocuzioni istituzionali e che ha promosso nuove iniziative di ascolto e di mobilitazione nei prossimi giorni.

La siccità ed in generale la crisi del comparto agricolo richiedono in primo luogo un atteggiamento di responsabilità per ricercare un confronto con i legittimi rappresentanti istituzionali in grado di individuare soluzioni condivise. Non ci può essere spazio per diversivi e distrazioni.