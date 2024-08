Parigi: Paltrinieri argento nei 1500 sl

Infinito Gregorio Paltrinieri che ai Giochi di Parigi conquista l’argento nei 1500 sl, dopo aver vinto il bronzo negli 800.

Il capitano dell’Italnuoto ha chiuso la gara-show alle spalle dell’americano Bobby Finke, oro con record del mondo in 14.30:67, che cancella il precedente 14:31.02 stabilito dal cinese Sun Yang alle Olimpiadi di Londra 2012. Paltrinieri, in 14:34.55, ha preceduto l’irlandese Daniel Wiffen, bronzo in 14:39.63.

Marcell Jacobs entra in finale nei 100 a Parigi 2024 da ripescato. Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha corso la sua semifinale in 9”92, chiudendo terzo, ma e’ uno dei due con il miglior tempo che accedono in finale

Novak Djokovic entra anche nella leggenda delle Olimpiadi: il serbo ha infatti vinto il suo primo oro olimpico, battendo nella finale del singolare di tennis Carlos Alcaraz 7-6 7-6. Lacrime di gioia e lacrime di delusione: sono i volti della finale olimpica del singolare di tennis a Parigi 2024.

Da una parte Novak Djokovic, che piangendo di gioia è corso ad abbracciare la sua famiglia in tribuna. “Ho dato cuore e anima per questo oro, il mio primo a 37 anni”, le sue parole una volta vinto il match contro Carlos Alcaraz. Lo spagnolo invece ha dovuto interrompere l’intervista per il pianto. “Perdere così fa malissimo”, le sue parole

Chituru Ali è fuori dalla finale dei 100 a Parigi 2024. L’azzurro ha chiuso la sua semifinale settimo, in 10.41.

Un’altra medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024: sara’ d’oro o di argento, e arriva dal fioretto a squadre maschile. Filippo Macchi, Tommaso Marini e Guillame Bianchi hanno battuto in semifinale gli Stati Uniti 45-38. La finale per l’oro stasera alle 20.30, al Grand Palais. contro il Giappone.

E dopo il primo posto degli uomini, anche l’Italvolley donne ha chiuso in testa, a punteggio pieno, il girone eliminatorio della prima fase dei Giochi Olimpici 2024.

Stamani, le azzurre allenate da Julio Velasco, con una prestazione eccellente, hanno sconfitto nettamente la temibile Turchia: 3-0 il punteggio finale con i parziali di 25-14, 25-16, 25-21, in un’ora e sei minuti di gioco.

