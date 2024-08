Amendola (PD): “Voto su autonomia differenziata manda in frantumi la maggioranza di Bardi”

“In Basilicata l’Autonomia Differenziata affonda la maggioranza di Bardi. Ieri in Consiglio regionale l’armata Brancaleone eterodiretta da Roma non ha raggiunto i voti per approvare la sua mozione pro Calderoli.

La legge “spacca Italia” ha mandato in frantumi la maggioranza in Regione”. Così il deputato dem Enzo Amendola, che aggiunge: “Il Pd lucano con il capogruppo Lacorazza e i suoi consiglieri regionali Marrese e Cifarelli, ha posto come primo atto del consiglio di ieri la richiesta di referendum contro l’Autonomia.

Il centrodestra, di risposta, ha reso evidenti le sue divisioni e ha presentato una mozione pro Autonomia Differenziata, che non è stata però supportata dalla maggioranza.

Una crepa interna evidente, che ci spinge a continuare sempre più forte la nostra battaglia contro questa legge divisiva e dannosa per il Mezzogiorno.

Va avanti anche la raccolta firme, che ha già superato le 500mila adesioni” conclude il deputato dem Amendola.