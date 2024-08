Impatto fatale tra una moto e un Tir in Liguria, perde la via un centauro di 38 anni. Davide Cirigliano era di origini di San Severino Lucano

Originario di San Severino Lucano, Davide Cirigliano, 38 anni, è deceduto in un incidente stradale in Liguria.

Viaggiava sulla sua moto lungo l’autostrada A15 quando è entrato in collisione con un veicolo pesante vicino all’uscita di La Spezia.

Nonostante l’intervento delle forze dell’ordine e degli operatori sanitari, le sue condizioni sono apparse subito gravi. Lascia la compagna e un figlio piccolo, e era appassionato di motori.

Il Sindaco Giuseppe Ciminelli esprime il cordoglio della comunità di San Severino Lucano.