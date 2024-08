Raccordo autostradale “Sicignano-Potenza”, ultimate prove di carico per apertura al traffico

Lungo il Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza” sono state eseguite ed ultimate quest’oggi le prove di carico sul viadotto ‘Piano del Mattino’, in direzione di Potenza, situato tra gli svincoli Tito-Zona Industriale e Potenza.

L’esecuzione di tali prove, conclusesi con esito positivo, era propedeutica alla apertura al transito di una corsia della nuova carreggiata sud del viadotto – per una lunghezza di circa 700 metri – che avverrà entro il prossimo lunedì 5 agosto, permettendo così l’eliminazione dell’attuale bypass per lo ”scambio di carreggiata” tra il km 41,200 ed il km 41,900, con conseguente fluidità della circolazione ed innalzamento degli standard di sicurezza e percorribilità della infrastruttura autostradale.

Entro la fine del mese di agosto, poi, con l’ultimazione degli interventi di demolizione del bypass provvisorio in corrispondenza della carreggiata in direzione di Salerno sarà garantita la piena percorribilità di entrambe le carreggiate sul viadotto ammodernato.

Nel dettaglio, le lavorazioni – ultimate nel rispetto degli impegni assunti da Anas nella “Cabina di regia per il Coordinamento dei Servizi di Mobilità”, tenutasi sotto l’egida della Prefettura di Potenza alla presenza di Enti ed Istituzioni territorialmente interessate – sono consistite nella sostituzione degli impalcati con travi in acciaio e nel risanamento locale dei pulvini, dei fusti e dei plinti delle pile; realizzato, inoltre, uno specifico sistema di captazione delle acque di piattaforma.

L’intervento eseguito per la demolizione e la ricostruzione ex novo degli impalcati del viadotto (in direzione Potenza) rientra nell’ambito di un appalto più ampio che comprende anche l’esecuzione dei medesimi lavori sui viadotti ‘Cerro’ e ‘Tirone’, per un investimento complessivo di circa 6 milioni di euro.

Entro il prossimo autunno, è altresì prevista la riapertura della tratta del Raccordo che comprende tali viadotti – ‘Cerro’ (al km 36,180) e ‘Tirone’ (al km 36,745) – sempre in direzione di Potenza.