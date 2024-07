Ciak si sfila… Le creazioni della Disegnatrice e Stilista di moda Carmela Fortunato di Roccanova incantano il Porto di Maratea

Una caspsule collection di meravigliosi abiti creati per il Premio Internazionale Basilicata Marateale 2024.

Nella suggestiva piazzetta del Porto di Maratea in scena il ricordo delle più famose dive del cinema italiano ed internazionale.L’arte sartoriale unita all’estro creativo della Stilista CARMELA FORTUNATO hanno dato vita ad una serata evento davvero straordinaria.Ad anticipare la Sfilata uno shooting fotografico con una meravigliosa modella con indosso l’abito ispirato alla Città di Maratea tutto dipinto a mano, a fare da cornice, uno splendido scenario, tra tavolini di bar affollati, una passerella a cielo aperto, un vasto pubblico d’invitati e turisti che con i loro cellulari hanno immortalato le bellissime modelle, la città di Maratea pur abituata ad essere presa d’assalto dai turisti ha accolto con grande piacere e stupore l’evento, dalle finestre e ai balconi che circondano la piazzetta del porto tanti curiosi pronti a godersi lo spettacolo .

Abiti realizzati con grande lavoro certosino, dichiara la Stilista, una ricerca di stile legata all’epoca delle famose dive, trovare i tessuti adatti, curare i piccoli dettagli hanno fatto la differenza, e poi ogni attrice legata ad una pellicola la prima uscita dedicata a Claudia Cardinale nel film La ragazza con la valigia, Virna Lisi nel film La donna del lago, Brigitte Bardot nel film Piace a troppi, Rita Hayworth nel film Gilda, poi la diva di casa nostra Sophia Loren film L’oro di Napoli, Ava Gardner nel film Mogambo, Grace Kelly film La finestra sul cortile, Gina Lollobrigida film La donna più bella del mondo, Marylin Monroe nel film Gli uomini preferiscono le bionde e poi una chicca che ha davvero sorpreso tutti,come uscita finale un abito da sposa crochet, ispirato all’attrice Julia Roberts nel famoso film SE SCAPPI TI SPOSO, una creazione che la Stilista ha realizzato all’uncinetto in quattro mesi di lavoro, sofisticato che parla di una femminilità autentica, naturale e disinvolta in formato long dress.

Moda e Cinema un amore duraturo, tutti e due ogni anno s’incontrano nella Perla del Tirreno in occasione del PREMIO INTERNAZIONALE BASILICATA MARATEALE, che anche questa volta ha fatto centro riscuotendo un grande successo.