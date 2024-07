Il 3 agosto, alle 20.30, in Piazza Zecchettin di Villa d’Agri, si terrà la cerimonia di consegna de “La Pulce d’Argento” per celebrare “i lucani illustri che si sono distinti nel campo dell’arte, della cultura, della letteratura o dello spettacolo.

La manifestazione, giunta alla quattordicesima edizione in parallelo ad un concorso internazionale di letteratura denominato “La Pulce letteraria”, è nata con l’obiettivo di valorizzare l’orgoglio di appartenenza al territorio e l’eccellenza lucana che ha portato in alto la bandiera della Basilicata in giro per il mondo.

L’evento, presentato da Eva Immediato e Giuseppe Di Tommaso, vedrà la premiazione di tre personaggi che hanno conquistato palcoscenici e vetrine a livello internazionale, andando a incrementare l’elenco dei lucani che negli anni passati hanno ottenuto il riconoscimento. Ricordiamo, tra gli altri, Carmen Lasorella, Mario Trufelli, Michele Placido, Rocco Brancati, Nicola D’Ambrosio, Antonio Gerardi, Domenico Fortunato, Rocco Papaleo, Giuseppe Di Tommaso e Isabella Romano.

Ecco i premiati dell’edizione 2024:

Miguel Angel Zotto – Originario di Campomaggiore, è considerato il re del tango argentino. Ha cominciato a ballare con il nonno paterno e successivamente con il padre che era un attore molto conosciuto a Buenos Aires. Da anni porta la sua arte in giro per il mondo.

Nadia Kibout – Attrice nata in Francia da genitori algerini. Ha lavorato per diversi spettacoli teatrali di successo e anche, in alcuni film e in fiction televisive che hanno ottenuto un grande riscontro di pubblico, tra le quali “La squadra”, “Nero a metà” e “Vita da Carlo”.

Nello Rega – Giornalista potentino, ha lavorato a RadioRai, Tg3, San Marino Rtv, Raitre, Televideo e Rai News. Nel 2022, dopo l’attacco russo all’Ucraina, ha raccontato le cronache degli ucraini fuggiti dal loro Paese per rifugiarsi nei Paesi vicini. Ha insegnato giornalismo radiotelevisivo nelle scuole dell’Ordine dei giornalisti a Urbino e Potenza.

Durante la serata ci sarà una menzione speciale per Terranya D’Onofrio, karateca lucana che ha conquistato medaglie nazionali e internazionali. Nel 2021 ha vinto l’oro a squadre nei campionati europei, bissando il successo del 2018.

Nel corso dell’evento ci saranno momenti di intrattenimento tra musica e cabaret. Ospiti della serata la cantautrice Mariella Nava, il chitarrista Mirko Gisonte e il comico Gino Fastidio.

La direzione artistica del premio, inoltre, ha intrapreso un’importante collaborazione con la Consigliera di parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito, al fine di valorizzare il talento femminile e promuovere la parità di genere.

Con questo obiettivo è stata istituita una menzione speciale nell’ambito de “La Pulce d’argento” denominata “Semi di futuro – il talento delle donne”.

Previsti riconoscimenti a donne, al loro talento, alla loro competenza, ma anche a uomini che, attraverso il loro impegno, attestano di essere dalla parte delle donne.