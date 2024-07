La Fondazione FareFuturo di Senise concorda perfettamente ed è in piena sintonia riguardo l’intervento in consiglio Regionale del dott. Leone presidente della terza commissione – Attività produttiva territorioFondazione precisa che il disegno di legge a firma del ministro Calderoli art.116, fu il governo di centro sinistra guidato allora da Giuliano Amato anno 2001 a federalizzare la costituzione, altro che Calderoni, dove in quell’occasione il centro destra si era dichiarato contrario. Oggi i sinistroidi coloro i quali gridano contro l’autonomia, ieri ne facevano oggetto di campagna elettorale e si attivano per formare le bozze di intesa per dare alle regioni i super poteri dell’art.116. Allora, a questo punto diventa necessario precisare giustamente quello che afferma e dice Leone, che il Ddl Calderoli non è mai stato eversivo ma è un atto di successione che non è anticostituzionale in quanto l’autonomia è stata già messa in costituzione dalla Sinistra. Questo per chiarezza e fare un excursus storico e per dare le giuste informazioni ai cittadini. Come siamo d’accordi anche su quanto è stato discusso sulla insufficienza del il 5% dei roial quando la Basilicata da sola produce il 12% del fabbisogno energetico nazionale. E nemmeno è giusto vedere contestare il nostro governatore Bardi il quale viene accusato di non aver sufficientemente difeso Stellantis a Melfi, quando invece la Fiat dopo aver succhiato per anni fondi e denaro alla Stato italiano e ai suoi contribuenti, è stata già venduta ai francesi da Conti e nessuno se ne accorto. Stellantis la più grande industria italiana automobilista. Infine la sanità dove nei pronti soccorsi dei nostri ospedali lucani arrivano l’83 % di codici bianchi che potrebbero essere benissimo seguiti a casa dai medici di base.Ultimo tema, ma forse il più importante, riguarda lo spopolamento che necessità urgentemente di un pacchetto di norme da presentare allo Stato italiano per cercare di frenare e trattenere questo flusso oramai inarrestabile che è senza ritorno. La Fondazione FareFuturo dopo dopo aver sinteticamente ascoltato e condiviso quello che si è discusso in consiglio Regionale, ricorda che da tempo si batte con orgoglio e grande senso di responsabiltà sui questi grandi temi e sulle varie emergenze e criticità che affliggono il nostro territorio e la Basilica.