Pontecagnano, Lacorazza: Piano straordinario di collegamento

“Da tempo sosteniamo – sottolinea Lacorazza – che l’‘Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi’, a Pontecagnano, può rappresentare una opportunità per buona parte del territorio lucano.

Non averci creduto – aggiunge – e aver sottovalutato il progetto è stato una infelice posizione che non ci ha consentito di essere pronti all’appuntamento.

Questo errore commesso dal presidente Bardi pesa poiché non ci si è preparati adeguatamente a collegare questo nodo aeroportuale al nostro territorio.

Ora dobbiamo rincorrere iniziative locali – afferma il capogruppo del Pd – anche se lodevoli, e richieste come quella avanzata dalla Provincia di Potenza e dal Sindaco della Città capoluogo di Regione”.

“Essere parte della società può essere un investimento sulla possibilità di partecipare alle scelte e anticipare i tempi per capire come pianificare e programmare una strategia di collegamento utili agli interessi della Basilicata.

Ma apprezziamo – dice Lacorazza – il dietrofront del presidente Bardi, ne rivendichiamo la proposta avanzata e le sollecitazioni fatte in questi mesi.

In attesa che si metta mano al sistema dei trasporti, a seguito della gara andata deserta sui lotti extraurbani, ora serve un piano straordinario di collegamento, un investimento immediato per consolidare questo legame, una intesa forte ed una organizzazione dei servizi da parte della società, una promozione adeguata”.

“Si provino a costruire – è la proposta di Lacorazza – una idea ed un progetto ‘sperimentale e speciale’ di promozione per l’autunno e l’inverno, guardando ai tanti eventi che caratterizzano le aree interne e la stessa Città capoluogo di Regione.

In questo contesto sarebbe interessante sperimentare per un biennio una scontistica per gli studenti lucani o, eventualmente, legare questa possibilità di riduzione del prezzo ad un riconoscimento per l’impegno civile e volontario, così come prevediamo nella proposta di legge per il servizio civile regionale ‘SCACCO'”.

“Infine attendiamo dal presidente Bardi e dall’assessore Pepe, una chiara posizione sulla Pista Mattei, a Pisticci, un piano d’investimento e di gestione che ne rendano chiaro il destino e le potenzialità.

Cosi come giace da anni – ricorda Lacorazza – nei cassetti della Regione, una proposta, è legge, di manifestazione d’interesse per definire la missione dell’avvio superficie di Grumento Nova”.