Gezziamoci 2024 – Ad aprire la XXXVII edizione del Festival jazz della Basilicata il tenorsassofonista Gianfranco Menzella in quartetto

La stagione estiva della trentasettesima edizione di Gezziamoci, il festival jazz della Basilicata, inizia nell’elegante giardino dell’Hotel del Campo a Matera venerdì 19 luglio alle 21:00: sarà tra gli alberi e i muretti del giardino settecentesco dell’hotel che si esibirà infatti il tenorsassofonista Gianfranco Menzella in quartetto con Pasquale Fiore, Carlo Bavetta ed Eugenio Macchia.

Il quartetto nasce dall’incontro di quattro musicisti legati da una profonda amicizia e da collaborazioni illustri con musicisti internazionali, oltre che dalla passione in comune per l’estetica e la musica di Bob Berg e del periodo post bop.

La scaletta in programma sarà un viaggio nella New York degli anni 80 e 90, un tributo all’eleganza di un grande sassofonista che insieme a Michael Brecker ha delineato il linguaggio ‘post coltraniano’.

I brani, presenti nel disco di Gianfranco Menzella Dedicated to Bob Berg, fanno parte del repertorio di Berg degli ultimi anni della sua carriera influenzata dalle collaborazioni con Mike Stern, Chick Corea, David Kikoski, tra questi spicca una composizione originale, Mr Berg, composta da Menzella.

“Questo primo appuntamento rispecchia moltissimo lo spirito di Gezziamoci e di Onyx” spiega Kevin Grieco condirettore artistico del festival “innanzitutto perché gli artisti raccolti in questo quartetto conoscono molto bene lo spirito del Sud Italia e lo portano nel loro stile, in secondo luogo perché il repertorio proposto è dedicato ad un compositore molto vicino a noi temporalmente e la missione di Onyx e del suo festival è proprio quella di far conoscere e apprezzare artisti e compositori del jazz contemporaneo, di quella espressione musicale che riesce a raccontare atmosfere e paesaggi di un mondo attraversato da contraddizioni e conflitti ma anche da una forte volontà di sperimentazione e ricerca dell’armonia”.

“Dopo questo primo appuntamento materano, ad agosto Gezziamoci si sposterà a Montescaglioso, Grottole, Chiaromonte e Sasso di Castalda quattro dei comuni che hanno aderito alla rete culturale del Gezziamoci, un progetto dedicato alla destagionalizzazione e alla diffusione della cultura in Basilicata” spiega Luigi Esposito, presidente di Onyx Jazz Club Matera “da quasi quarant’anni pensiamo che fare cultura sia un atto che non può prescindere dal fare rete, per questo abbiamo attivato una convenzione dedicata ai comuni e agli enti lucani – La Rete Culturale del Gezziamoci – con i quali abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare per rendere la musica il pretesto per uno sviluppo armonico e costante di tutte le zone lucane.

Ad oggi hanno aderito alla nostra rete ben 20 comuni oltre al Comune di Matera e il CNA Basilicata e il protocollo di adesione è sempre aperto e disponibile alla sottoscrizione per poter dare sempre e a chiunque la possibilità di entrare in rete, confrontarsi e sperimentare.

Quest’anno vogliamo festeggiare i cento anni della Cassarmonica di Grottole, vogliamo aggiungere valore allo spazio circolare tipico di questa costruzione, ospitando al suo interno un doppio concerto serale: una formazione tipicamente jazzistica, il Pasquale Fiore quartetto il cui leader è natio di Grottole, una gemma del jazz lucano, e nella seconda parte un organico inconsueto formato di giovanissimi musicisti tutti lucani che compongono l’Orchestra Maldestra.

L’Orchestra Maldestra è un’orchestra giovanile autorganizzata, nata all’inizio del 2023 all’interno dei percorsi di orientamento al talento promossi dall’Amministrazione comunale in collaborazione con diverse realtà associative con focus il sociale ed il mondo giovanile”

Gianfranco Menzella, materano doc, figlio della grande spinta creativa e artistica che attraversa la città dei Sassi dagli anni ’80, ha collaborato con nomi importanti del panorama italiano ed internazionale, tra cui Eric Marienthal, Danilo Rea, Fabrizio Bosso, Gabriele Mirabassi, Alfonso Deidda, Franco D’Andrea e molti altri esibendosi in prestigiosi festival come Umbria jazz, Siena jazz, Ascona jazz festival, Pomigliano jazz festival, Peperoncino jazz festival, Atina jazz festival, Vancouver, Lubiana.

Ha all’attivo sette album da leader, un saggio sulla vita di Sonny Rollins, un metodo per sassofono jazz e una pubblicazione su tecniche esecutive e di scrittura del sax contemporaneo. Pasquale Fiore, batterista nato a Grottole, in provincia di Matera, ha cominciato a studiare batteria prima di imparare a leggere e scrivere, trasferitosi a Milano da quasi dieci anni è tra i musicisti più richiesti: in trasferta perenne, è considerato dalla critica come uno dei maggiori talenti del panorama jazz contemporaneo, vanta numerosi concerti con artisti di fama nazionale e internazionale, lavora come sideman e ha collaborato ed inciso con: Enrico Rava, Scott Hamilton, Fabrizio Bosso, Thomas Kircpatrick, Stjepko Gut, Attilio Troiano, Daniele Scannapieco, Giovanni Amato, Tommaso Scannapieco, Dario Deidda, Giuseppe Venezia, Antonio Faraò e innumerevoli altri artisti.

Ha inciso più di venti dischi come sideman e vinto premi di settore. Carlo Bavetta, bassista e contrabbassista classe 1997, vanta numerose collaborazioni con artisti del calibro di Enrico Pieranunzi, Antonio Faraò, Gianni Cazzola, Dado Moroni, Nicola Angelucci, Pietro Tonolo, Bebo Ferra, Andrea Dulbecco, Enzo Zirilli, Luigi Bonafede, Rossana Casale, Roberto Tarenzi.

Eugenio Macchia, classe 1981 Inizia lo studio del pianoforte a sei anni e per tutta l’infanzia e l’adolescenza si dedica intensamente allo studio della musica classica, poco più tardi scopre una naturale inclinazione per l’improvvisazione e il jazz, il suo stile pianistico si caratterizza per una buona disinvoltura tecnica e per un sound fortemente newyorkese, il tutto racchiuso in un’idea di jazz in cui le innovazioni e la ricerca del musicista non devono prescindere dall’indispensabile rispetto dei canoni della tradizione.

Ha vinto il Luca Flores Piano Competition di Firenze e l’International Jimmy Woode Award come miglior pianista, si è esibito al Dizzy’s Club Coca Cola di New York, dal 2004 suona quasi stabilmente all'”Ueffilo Jazz club” di Gioia del Colle dove ha avuto ed ha ancora modo di conoscere e confrontarsi con i più grandi maestri del jazz.

PROGRAMMA

Miriam Fornari – MORA

2 agosto 2024 // Montescaglioso (MT), Abbazia San Michele Arcangelo

ore 21

Miriam Fornari, pianoforte – voce – synth

Ruggero Fornari, chitarra

Joe Rehmer, basso

Evita Polidoro, Batteria

BIGLIETTO INTERO 12€

BIGLIETTO RIDOTTO 10€

MUSICAinCASSARMONICA

3 agosto 2024 // Grottole (MT), Cassarmonica, Piazza Vittoria

Parte I, ore 21

PASQUALE FIORE Quartetto

Pasquale Fiore, batteria | Carlo Bavetta, contrabbasso | Nunzio Moro, chitarra

Gianfranco Menzella, sax tenore

Parte II, ore 22

ORCHESTRA MALDESTRA direttore Donato Telesca

Ars Nova Napoli

5 agosto 2024 // Chiaromonte (PZ), Piazza Garibaldi – ore 21

Marcello Squillante, fisarmonica e voce

Bruno Belardi, contrabbasso

Michelangelo Nusco, violino, tromba, baglamas e voce

Antonino Anastasia, percussioni a cornice

Vincenzo Racioppi, mandolino, charango e voce

Gianluca Fusco, chitarra, organetto, gaita e voce

Vivi il Borgo

7 agosto 2024 // Sasso di Castalda (PZ)

Ore 17:00 | Counturband

Ore 19:30 | Inaugurazione

Ore 20:30 | Terrazza I.J.T. – Mo’ Monk, PTQ

Mo’ Monk PT Quartet

Pepi Romaniello, sax – Massimo Oriolo, piano Rhodes – Valerio Santarsiero, basso elettrico – Antonio Porpora, batteria

Vivi il Borgo

8 agosto agosto 2024 // Sasso di Castalda (PZ)

Ore 9:30 | Trekking Sonoro nel Bosco

con Malacarne, Andreoli, Tracanna, Milesi

Ore 18:30 | Terrazza I.J.T.

DISTILLED: Paolo Malacarne, tromba – Andrea Andreoli, trombone – Tino Tracanna, sax tenore e soprano – Massimiliano Milesi, sax tenore e baritono

Giuseppe Venezia Trio feat. EMMET COHEN

Venerdì 16 agosto 2024 // Matera, Terrazzo Fondazione Le Monacelle ore 21

Emmet Cohen, piano

Giuseppe Venezia, contrabbasso

Elio Coppola, batteria

BIGLIETTO INTERO 22€

BIGLIETTO RIDOTTO 18€

Raffaele Fiengo Quartet

mercoledì 21 agosto 2024 // Matera, Giardino Hotel del Campo

Raffaele Fiengo, sassofono

Thomas Umbaca, pianoforte

Enrico Palmieri, contrabbasso

Antonio Marmora, batteria

BIGLIETTO INTERO 15€

BIGLIETTO RIDOTTO 12€

Incontri sulla Sostenibilità

giovedì 22 agosto 2024 // Matera (MT), Giardino Hotel del Campo ore 18.30

in collaborazione con l’Università degli Studi della Basilicata

Esperimenti architettonici, La biblioteca delle cose

con Saverio Massaro

Avishai Darash

giovedì 22 agosto 2024 // Matera (MT), Giardino Hotel del Campo

Avishai Darash, piano e composizione

Antonio Moreno Glazkov, tromba

Ivan Ruiz Machado, basso

Shayan Fathi, batteria

BIGLIETTO INTERO 15€

BIGLIETTO RIDOTTO 12€

Incontri sulla Sostenibilità

Venerdì 23 agosto 2024 // Matera (MT), Giardino del Silenzio ore 18.30

(Vico Sant’Agostino)

in collaborazione con l’Università degli Studi della Basilicata

Angela Zaffignani, Birdgarden. Il giardino naturale e i suoi ospiti

Pasquale Innarella New Quartet

venerdì 23 agosto 2024

ore 21 // Matera (MT), Terrazzo Fondazione Le Monacelle

Pasquale Innarella, composizioni, sassofoni tenore e soprano

Ettore Carucci, pianoforte

Stefano Cantarano, contrabbasso

Lucrezio de Seta, batteria

BIGLIETTO INTERO 15€

BIGLIETTO RIDOTTO 12€

ore 23.30 | Fondazione le Monacelle, Chiesa di San Giuseppe

Arte dal Matroneo

Ego & Narciso, tra mito e tragedia – Esposizione artistica a cura di Stefano Siggillino

Pasquale Innarella, Gianfranco Menzella, Pepi Romaniello sassofoni

Daniel Karlsson Trio

sabato 24 agosto 2024 // Matera (MT), Terrazzo Fondazione Le Monacelle ore 21

Daniel Karlsson – piano

Christian Spering – contrabbasso

Fredrik Rundqvist- batteria

BIGLIETTO INTERO 15€

BIGLIETTO RIDOTTO 12€

Concerto all’alba con Daniel Karlsson | piano solo

domenica 25 agosto 2024, ore 5 // Matera (MT), Secret Place

Appuntamento ore 5 in Piazza della Visitazione Matera

BIGLIETTO INTERO 5€

Panagiotis Andreu

domenica 25 agosto 2024 // Matera, Terrazzo Fondazione Le Monacelle ore 21

Panagiotis Andreou, basso elettrico e voce

Tasos Poulios, kanun e voce

Yiannis Papadopoulos, piano e tastiere

Jason Wastor, batteria

BIGLIETTO INTERO 15€

BIGLIETTO RIDOTTO 12€

Ballad for a Tree

Dialogo tra un sassofonista e un albero

Domenica 15 settembre 2024 // Matera

partenza dalla Stazione di Villa Longo ore 9:30

Felice Mezzina, sax Tenore

Evento in collaborazione con WeStart, realizzato nell’ambito del Public Program del Padiglione Italia alla Biennale Arte 2024, curato da Luca Cerizza e promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA servizio autobus AUTOLINEE PETRUZZI