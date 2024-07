Nelly Furtado annuncia il suo nuovo album “7” per settembre

L’artista vincitrice ai Grammy Awards, Nelly Furtado, annuncia il suo attesissimo nuovo album in studio, intitolato “7”, in uscita in tutto il mondo a partire dal 20 settembre.

Il suo nuovo singolo è invece uscito oggi e s’intitola “Corazón”, realizzato in collaborazione con Bomba Estéreo, band candidata ai Grammy Awards.

È una delle prime canzoni che la Furtado ha scritto per il nuovo progetto. Il brano è il secondo singolo tratto dal disco dopo “Love Bites” con Tove Lo e SG Lewis. Il brano ha accumulato oltre 13 milioni di stream e ricevuto il plauso della critica.

Talentuosa cantautrice e musicista, Nelly Furtado ha accumulato oltre 20 miliardi di stream globali e venduto oltre 35 milioni di dischi. Nel solo 2023 ha accumulato oltre 1 miliardo e mezzo di stream ed è entrata a far parte dello “YouTube Billion Views Club”con la sua hit “Say It Right” che ha raggiunto oltre 1 miliardo di visualizzazioni.

Nella sua carriera si è esibita in tour tutti sold-out nelle arene di tutto il mondo e ha vinto premi prestigiosissimi (tra cui 1 Grammy Award), che ne hanno fatto una delle artiste più rispettate del business musicale globale.

“7” è il lavoro più ispirato e personale della popstar finora ed è il culmine di 4 anni di ‘riscoperta artistica’.

Dopo un periodo trascorso a focalizzarsi sulle proprie energie e sull’essere mamma, Nelly Furtado ha sentito il richiamo magnetico di tornare in studio.

“Ho iniziato ad uscire di nuovo e continuavo a sentire le mie canzoni che venivano suonate e remixate dai DJ e allo stesso tempo la mia figlia maggiore mi mostrava continuamente come la comunità online e nuovi fan appartenenti alla GEN Z stavano riscoprendo la mia musica, 20 anni dopo” ha commentato la Furtado. “Ho sentito la chiamata”.

Da vera cantautrice prolifica quale è, la Furtado ha scritto circa 400 canzoni e collaborato con vari artisti, autori, musicisti e produttori provenienti da tutto il mondo per il nuovo album, realizzato negli ultimi 4 anni. “Ho ritrovato la mia voce – riflette Nelly – sono tornata in studio per ritrovare la mia identità artistica”.

ANSA