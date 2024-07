L’ingresso di Fanelli, Galella, Leone e Picerno in Consiglio

Il Consiglio regionale ha proceduto, ieri 11 luglio, ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale n. 20/2018, alla surroga dei Consiglieri regionali nominati Assessori dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Si tratta di: Francesco Fanelli, primo dei non eletti della lista Lega Salvini Basilicata per la Provincia di Potenza, che subentra a Pasquale Pepe; Alessandro Galella, primo dei non eletti di Fratelli d’Italia per la Provincia di Potenza, che subentra a Carmine Cicala; Rocco Luigi Leone, primo dei non eletti di Fratelli d’Italia per la provincia di Matera che subentra a Cosimo Latronico; Fernando Fortunato Picerno, primo dei non eletti della lista Forza Italia per la Provincia di Potenza che subentra a Francesco Cupparo.

In apertura di seduta il presidente Bardi ha presentato ufficialmente all’Assemblea consiliare la nuova Giunta regionale: Pasquale Pepe Vicepresidente e Assessore con delega alle infrastrutture, reti idriche, trasporti e Protezione Civile; Francesco Cupparo, Assessore con delega alle attività produttive, lavoro e formazione, Stazione unica appaltante della Regione Basilicata; Carmine Cicala, Assessore con delega alle politiche agricole e forestali; Laura Mongiello, Assessore con delega all’ambiente e alla transizione energetica; Cosimo Latronico, Assessore con delega alla salute, politiche per la persona e PNRR.

Il presidente del Consiglio regionale Pittella, ha formulato i migliori auguri di buon lavoro al nuovo esecutivo e ai Consiglieri regionali subentrati, Alessandro Galella, Francesco Fanelli, Fernando Picerno e Rocco Leone i quali, nel dichiararsi onorati di rivestire il ruolo di Consiglieri regionali, hanno auspicato che si possa lavorare in maniera collaborativa, tutti insieme maggioranza e minoranza, nell’interesse della comunità lucana.

Sono intervenuti, poi, i consiglieri Cifarelli, Bochicchio, Polese, Tataranno, Vizziello, Verri, Marrese, Lacorazza, Casino, Morea, Araneo, Aliandro, Napoli, Fazzari.

Al termine degli interventi, il presidente Bardi ha illustrato la relazione programmatica della XII legislatura.