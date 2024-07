MARALDO INSIGNITO DELLA ‘PAUL HARRIS FELLOW

Nuova e prestigiosa onorificenza per il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo che a Melfi è stato insignito del ‘Paul Harris Fellow’ per merito, in segno di apprezzamento e riconoscenza per il suo tangibile e significativo apporto nel promuovere l’avvio del progetto di Telemedicina all’interno delle Rsa del Vulture Melfese grazie alla collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e come grande segnale di cooperazione con il terzo settore.

Qualche mese fa è stato infatti siglato un protocollo di intesa tra Asp Basilicata e Rotary Club Melfi Distretto 2120 per un progetto di Telemedicina mirato e diretto ai pazienti delle Residenze per Anziani dell’area, presi in carico dal servizio di Assistenza Domiciliare Integrata dell’U.O.C. Cure Domiciliari e Palliative diretta da Gianvito Corona. L’onorificenza è stata conferita nel corso di una cerimonia per il passaggio di consegne tra Giuseppe Silvestro ed il nuovo Presidente Riccardo Colucci.

Ad esserne insignito anche lo stesso Gianvito Corona che colleziona così la sua terza spilla, opera dell’artista Fiju Tsuda .

Il PHF è la più alta onorificenza dei Rotary, istituita oltre sessanta anni fa a memoria del fondatore Paul Harris e con cui si premiano personalità distintesi per iniziative umanitarie, sociali o culturali.

Tra gli insigniti del Premio, vanno ricordati tra gli altri il Presidente della Federazione Russa Boris Yeltsin, il 39° Presidente Americano Jimmy Carter, e gli italiani Andrea Bocelli tenore, il Direttore d’Orchestra Riccardo Muti e l’attore lucano Antonio Gerardi.

Per il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo, il conferimento di tale onorificenza “ricalca ancora di più l’importanza che ha avuto l’avvio di un indispensabile servizio, quale quello della Telemedicina, finalizzato a garantire una equità di accesso all’assistenza sanitaria soprattutto in aree interne della regione, per portare ad un miglioramento della qualità dell’assistenza e della continuità delle cure”.

In pieno accordo con la relazione programmatica del neo Presidente del Rotary, il Dg ha confermato la disponibilità da parte di Asp di continuare a cooperare sulla telemedicina.