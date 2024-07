Basilicata: Bardi, la principale sfida è il Piano sanitario

“La principale sfida per questa legislatura riguarda il Piano sanitario, in particolare per la spesa e la medicina territoriale”.

Così il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi (Forza Italia), rieletto lo scorso 21 e 22 aprile, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova Giunta lucana di centrodestra, ufficializzata nella serata di ieri.

La Giunta è formata da due assessori di Fratelli d’Italia, Carmine Cicala (Agricoltura) e Cosimo Latronico (Sanità e Pnrr), e da uno ciascuno di Forza Italia, Francesco Cupparo (Attività produttive), di Lega, Pasquale Pepe (vicepresidente, con delega alle Infrastrutture) e di Italia Viva, Laura Mongiello (Ambiente).

Tra le altre priorità dei prossimi cinque anni, il governatore lucano ha citato anche il rilancio del settore automotive, con riferimento allo stabilimento Stellantis di Melfi (Potenza) e il raggiungimento dell’autonomia energetica.

ANSA