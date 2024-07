Fondazione Fare Futuro: Meloni , un segnale chiaro ai dirigenti di Fratelli d’Italia

Giorgia Meloni premier e presidente di Fratelli d’Italia ha mandato un segnale chiaro ai dirigenti, spiegando il percorso e la visione del partito. Nessuna indulgenza e fuori dal partito a coloro i quali sono ancora nostalgici del ventennio, perché non c’è spazio per chi persiste in posizioni razziste e antisemite. I partiti di destra, dei quali molti di noi provengono, hanno fatto i conti con il passato e con il ventennio fascista, rivedendo il proprio pensiero scegliendo di aprirsi a culture politiche compatibili con la nostra, accogliendo persone che arrivano anche da esperienze politiche diverse dalla destra storica.

La linea di FDI è molto chiara, ha aderito nel 2019 con totale convinzione alla risoluzione del Parlamento Europeo che condanna senza esitazioni tutte le dittature del novecento, nazismo, comunismo, e fascismo per guardare a un Futuro di pace e libertà lasciando alle spalle chi invece vive ancora di nostalgia e per superare l’odio che ha attraversato l’Europa. La crescita di FDI è oggi il frutto di un percorso di una politica che ha cuore l’interesse nazionale e vuole difende i valori della vita, della famiglia e della libertà. È iniziata l’epoca del merito che viene prima di quella vecchia logica legata al numero delle tessere di partito fatte ad amici parenti e conoscenti per il proprio utilizzo e tornaconto personale. Tutto ciò non viene accettato dalla stessa Presidente Meloni che viene rifiutato, perché ogni persona per bene, che ha subito tutto queste manovre rimanendo all’oscuro, ha il diritto di opporsi con forza verso chi vuole decidere per tutti, contrari in un mondo nel quale, se fai parte di una certa corrente politica o gruppo di potere, hai più diritto degli altri. FDI ha accettato questa sfida e si è posta in maniera chiara contro i giochi di potere, delle lobby e dei privilegi di pochi sulla pelle degli altri.

Prof. Giovanni Lonetti, Fondazione Fare Futuro Senise